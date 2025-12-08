تشکیل کمیته انضباطی دربی با حضور بازیکن پرسپولیس و شکایت استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارائه گزارش ناظر مسابقه و ثبت شکایت باشگاه استقلال درباره اتفاقات رخ‌داده در دربی تهران، کمیته انضباطی از تشکیل جلسه‌ای ویژه با حضور نمایندگان حقوقی ۲ باشگاه خبر داد.

ابوالفضل حسن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در این‌باره اعلام کرد: پس از دریافت گزارش ناظر دیدار پرسپولیس و استقلال و همچنین شکایت رسمی باشگاه استقلال نسبت به تخلفات و حواشی شکل‌گرفته در جریان این مسابقه، جلسه‌ای ویژه در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این نشست که با حضور مسئولان حقوقی ۲ باشگاه و سروش رفیعی برگزار می‌شود، تمامی موارد مطرح‌شده بررسی و درباره پرونده تخلفات رخ‌داده تصمیم‌گیری خواهد شد.

رئیس کمیته انضباطی تأکید کرد: روند رسیدگی با دقت و سرعت لازم انجام خواهد شد و تصمیمات نهایی پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام می‌شود.