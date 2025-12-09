ترکیب احتمالی برای دیدار با پیکان/ تغییرات بزرگ اوسمار برای پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پیکان و پرسپولیس در هفته سیزدهم لیگ برتر در حالی از ساعت ۱۷:۱۵ امروز در ورزشگاه پاس اکباتان برگزار می‌شود که اوسمار ویه را تصمیم به ایجاد تغییراتی در ترکیب تیم گرفته است.

او که در دیدار با استقلال در جمعه گذشته سعی بر حفظ ترکیب ثابت تیمش داشت در بازی امروز تغییراتی را ایجاد کرده است که تنها بازیکنی که ناخواسته از جمع سرخ‌ها کنار گذاشته شد سروش رفیعی به دلیل محرومیت ناشی از دریافت کارت زرد چهارم بوده است.

سرمربی پرسپولیس بار دیگر یعقوب براجعه را در دفاع راست قرار داد و این بار در خط هافبک هم از تیوی بیفوما به عنوان عنصر تهاجمی استفاده کرد. همچنین با خروج سروش رفیعی از ترکیب این تیم امید عالیشاه نیز در ترکیب حضور ندارد تا فرشاد احمدزاده و محمد خدابنده لو در لیست این تیم قرار بگیرد.

همچنین اوسمار قصد دارد در صورت کسب نتیجه ایده آل در نیمه نخست، اوستون ارونوف را زودتر از دقیقه ۶۰ از زمین مسابقه خارج کند تا هافبک ملی پوش ازبکستانی دچار آسیب دیدگی احتمالی نشود.