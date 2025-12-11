دستگیری باند کلاهبرداری از طریق سایت دیوار در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای باندی که با خرید حساب‌های بانکی از افراد معتاد و شرکت‌های صوری غیرفعال یا منحل‌شده، اقدام به دریافت دسته‌چک و ارتکاب کلاهبرداری می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند. این متهمان پس از صدور قرار تأمین کیفری مناسب، روانه زندان شدند.

بر اساس تحقیقات انجام‌شده، این متهمان طعمه‌های خود را عمدتاً از طریق پلتفرم دیوار شناسایی کرده و با ادعای خرید کالاها به صورت چکی، اعلام می‌کردند که چک‌ها معتبر بوده و خریداران می‌توانند از بانک استعلام بگیرند. شاکیان پس از استعلام اولیه و اطمینان از وضعیت ظاهری چک‌ها، نسبت به فروش کالاهایی نظیر برنج، احشام، دستگاه اسپرسوساز و سایر اقلام اقدام می‌کردند.

متهمان با این شیوه موفق به کلاهبرداری به مبلغی بالغ بر ده میلیارد ریال شده‌اند. در روش عمل آنان، چک‌ها به رانندگان وانت‌بار تحویل می‌شد تا به شاکیان ارائه و کالاها دریافت شود؛ سپس متهمان برای جلوگیری از شناسایی، خود اقدام به انتقال نهایی بار به مقصد مورد نظر می‌کردند.

پرونده مذکور در حال تکمیل تحقیقات است و اقدامات قضائی لازم در خصوص شناسایی سایر مالباختگان و دیگر متهمان احتمالی ادامه دارد.

براساس قانون صدور چک و مستند به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶ قانون مذکور، هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل کند، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود. لذا اقدام مجرمانه مذکور نه تنها گریبان‌گیر کلاهبرداران و استفاده کنندگان از این چک‌ها می‌شود بلکه برای صاحب حساب چک مربوطه نیز موجب مسئولیت کیفری خواهد بود.

دادستانی یزد تأکید دارد: خصوصاً در معاملات با مبلغ قابل توجه، با درخواست گردش حساب چندماهه، به‌عنوان مثال، بازه‌های سه‌ماهه یا شش‌ماهه، می‌توان از این شیوه کلاهبرداری پیشگیری کرد.

وی همچنین به شهروندان توصیه اکید کرد که به‌ویژه در خرید کالاهای دست‌دوم و بدون مدرک مالکیت، طرف معامله حتماً احراز هویت شود، مشخصات صاحب حساب با مدارک هویتی تطبیق داده شود و از قسمت «خرید امن» پلتفرم دیوار استفاده گردد تا از وقوع چنین جرایمی پیشگیری شود.