واردات نفت خام چین رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، دادههای دولتی روز دوشنبه ۱۷ آذر نشان داد واردات نفت خام چین در ماه نوامبر امسال نسبت به دوره مشابه پارسال ۴.۸۸ درصد افزایش یافته و حجم واردات روزانه به بالاترین سطح از اوت ۲۰۲۳ رسیده است.
طبق دادههای اداره کل گمرک چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان در ماه نوامبر ۵۰ میلیون و ۸۹۰ هزار تن نفت معادل روزانه ۱۲ میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه وارد کرد که نسبت به ماه اکتبر ۵.۲۴ درصد افزایش نشان میدهد.
چین از ژانویه تا نوامبر ۵۲۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تن نفت خام وارد کرده است که ۳.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی افزایش نشان میدهد.
با این حال، طبق گزارش شرکت مشاوره «اویلکم» چین، نرخ استفاده از ظرفیت تقطیر اتمسفری و خلأ در پالایشگاههای دولتی از ماه اکتبر کاهش یافته و منجر به افت ماهانه ۵.۷۲ درصدی پالایش داخلی نفت چین و رسیدن به رقم ۳۵ میلیون و ۷۸۰ هزار تن شده است.
اما لی، تحلیلگر ارشد بازار چین در شرکت ورتکسا، بیان کرد: تقاضای داخلی با کاهش فصلی روبهرو شده است، اما تحریمهای نفتی ایران و روسیه باعث کاهش قابلتوجه قیمت خوراک، افزایش حاشیه سود پالایش و درخواست پالایشگاههای بیشتر برای سهمیه واردات پیش از نخستین محموله در سال ۲۰۲۶ شده است.
ورود نفت خام چین از مسیر دریا در ماه نوامبر ۲۰۲۵ بیشتر از ماه اکتبر امسال بود.
طبق گزارش شرکت کپلر (Kpler)، واردات نفت چین از عربستان سعودی در ماه نوامبر با افزایش ۳۴۵ هزار بشکهای نسبت به ماه اکتبر به بالاترین حد ۵ ماه اخیر یعنی یک میلیون و ۵۹۰ هزار بشکه در روز رسید؛ افزایشی که ناشی از تحویل حجم قابلتوجهی از محمولههای بارگیریشده در ماه اکتبر از سوی شرکتهای چینی بود.
وی افزود: واردات نفت خام چین از روسیه از مسیر دریا در ماه نوامبر نسبت به ماه پیش از آن با روزانه ۱۵۷ هزار بشکه کاهش به یک میلیون و ۱۹۰ هزار بشکه در روز رسید.
