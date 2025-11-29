به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سعید رحمانسالاری مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی امروز (شنبه، هشتم آذر) در برنامه روی خط خبر با اشاره به اینکه طرح سیانجی از سال ۱۳۸۰ همسو با رفع ناترازی و تنوعبخشی به سبد سوخت آغاز شد و تا امروز ۲ هزار ۳۶۵ جایگاه در کشور راهاندازی شده که ظرفیت تولید ۴۰ میلیون متر مکعب در روز را دارند، اظهار کرد: هر مترمکعب سیانجی برابر با یک لیتر بنزین ارزش حرارتی دارد و از این ۴۰ میلیون مترمکعب در روز فقط ۱۶ میلیون مترمکعب در کشور سیانجی استفاده میشود.
وی با تأکید بر اینکه به ازای هر یک هزار و ۶۰۰ خودرو در کشور فقط یک جایگاه سیانجی در کشور وجود دارد و حدود ۴/۰۳ میلیون خودرو بهصورت کارخانهای تبدیل کارگاهی به دوگانهسوز تبدیل شدهاند، تصریح کرد: هماکنون بهدنبال احداث جایگاههای سیانجی در شهرهای فاقد این جایگاه هستیم؛ بهعنوان مثال برخی نقاط مانند جنوب کرمان و استان سیستان و بلوچستان از نعمت گاز محروم بودند که بهتازگی به جایگاههای سوخت سیانجی متصل شدهاند.
افزایش تعداد جایگاههای سیانجی در مناطق بیبهره
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به اینکه برنامه دولت افزایش تعداد جایگاههای سیانجی در مناطق بیبهره از این جایگاههاست، افزود: در یکسال گذشته در استان سیستان و بلوچستان تعداد جایگاههای سیانجی از ۳ جایگاه به ۹ جایگاه افزایش یافته است و ۱۱ جایگاه دیگر نیز در دست احداث است. همچنین احداث ۵۰ جایگاه سیانجی جدید در استان سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان در کمتر از ۲ سال آینده در دستور کار است.
رحمانسالاری اهمیت صنعت سیانجی در کشور را بسیار بالا دانست و بیان کرد: اگر صنعت سیانجی در کشور توسعه نمییافت، هماکنون مقدار روزانه مصرف بنزین کشور به ۱۴۸ میلیون لیتر میرسید، در حالی که هماکنون حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز میانگین مصرف بنزین است، یعنی همین تعداد جایگاههای سیانجی و این مقدار فروش معادل با تولید چند پالایشگاه کشور است.
وی با بیان اینکه سهم سبد سوخت سیانجی باید امسال از ۱۳ درصد به حدود ۱۵/۰۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۷ برسد، افزود: امروزه مقدار درصد سبد سوخت سیانجی در بخش حملونقل کشور حدود ۱۱ درصد است. چین ازجمله کشورهای پیشرو در صنعت سیانجی با حدود ۶ میلیون خودرو سیانجیسوز است و کشور ایران بهعنوان دومین کشور از نظر تعداد خودرو دارای حدود ۱۵ درصد خودروهای دوگانهسوز است.
راهاندازی خط تولید کیتهای نسل چهار خودروهای دوگانهسوز در کشور
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به اینکه کشورهای هند، پاکستان، برزیل، آرژانتین، ایتالیا و مصر نیز از کشورهای پیشرو در صنعت سیانجی هستند، بیان کرد: امروزه تبدیل خودرو به سیانجی با کیتهای نسل چهار انجام میشود بهطوری که در گذشته با کیتهای نسل یک انجام میشد اما بهتازگی شرکتهای دانشبنیان با استفاده از دانش بومی، خط تولید کیتهای نسل چهار را در کشور راهاندازی کردند، امروزه بیش از ۸۵ درصد خودروهای کشور با کیت نسل چهار تبدیل میشود و این کیتهای نسل چهار توان خودرو را برابر با یک خودرو بنزینسوز میکند.
رحمانسالاری با اشاره به اینکه از ۲۵ مرداد امسال فراخوان اولیه تبدیل کارگاهی خودروهای تکسوز به دوگانهسوز، خودروهای شخصی با مدل ۹۷ به بالا اعلام شد، افزود: از ۱۸ آبان امسال نیز فراخوان خودروهای مدل ۹۴ به بالا اعلام شد، همچنین انجام این طرح از سوی دولت بهصورت رایگان انجام میشود، البته برخی کارگاهها مقداری هزینه دریافت میکنند که این مبلغ برای ارائه خدمات جانبی است. در این فراخوان انجامشده، مخزن حدود ۲۵ هزار تاکسیهای سراسر کشور در یکسال گذشته تعویض شد و امروز در سامانهما صفی با عنوان تعویض مخازن فرسوده وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در ۲۰ روز حدود ۲۰ هزار ثبت نام موفق و نوبتدهی برای دوگانهسوز کردن خودروها انجام شده است، اظهار کرد: ۱۵ درصد از کل خودروهای کشور سیانجی سوز هستند، در بخش تاکسیها نیز از ۳۱۲ هزار تاکسی موجود در کشور حدود ۲۸۰ هزار تاکسی نیز دوگانهسوز هستند یعنی بیش از ۹۰ درصد تاکسیهای کشور سیانجیسوز هستند.
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران درباره اقدامهای انجامشده در زمینه احداث جایگاههای الپیجی در کشور بیان کرد: اقدامهای خوبی در زمینه الپیجی در کشور انجام شده است، بهگونهای که هماکنون چهار جایگاه در استانهای شاهرود، ارومیه، تبریز و تهران وجود دارد که این نوع سوخت را عرضه میکنند و ما بهدنبال ورود الپیجی به سبد سوخت کشور هستیم
نظر شما