به گزارش خبرگزاری مهر، آئیننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیئت وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ شد.
پیرو بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰/۹۸ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۸ موضوع ابلاغ آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران، نظر به گذشت شش سال از اجرای آئیننامه اجرایی مذکور و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با توجه به لزوم اصلاح و الحاق برخی موارد به آئیننامه یادشده از جمله:
الف) اصلاح و رفع موانع اجرایی احکام مرتبط با ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک؛
ب) اصلاح و تکمیل مفاد مرتبط با نظارت بر اشخاص مشمول به ویژه نظارت بر مؤسسات مالی.
پ) وضع احکام اختصاصی مرتبط با مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات داراییهای مجازی و همچنین در حوزه فعالیت سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی؛
ت) تبیین تکالیف مرتبط با حرف و مشاغل غیرمالی تعیین شده در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ث) اصلاح برخی مواد مرتبط با شناسایی اربابرجوع و گزارشدهی؛
ج) حذف فصل نهم آئیننامه اجرایی مذکور با عنوان «توقیف و اقدامات موقت» به جهت ارتباط آن با مباحث اختصاصی تأمین مالی تروریسم و انتقال آن به آئیننامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
چ) ایجاد هماهنگی میان قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مرتبط با آنها
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۴ نسخه اصلاحی آئیننامه مذکور را تصویب و ابلاغ نمود.
با عنایت به مراتب فوق، آئیننامه اجرایی جدید که پس از اعمال اصلاحات یادشده، با عنوان «آئیننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصویب و ابلاغ شده، بانکها بایستی ضمن ابلاغ مفاد آئیننامه یاد شده به تمامی واحدهای ذیربط مؤسسه اعتباری، اقدامات لازم جهت تمهید مقدمات اجرایی به منظور انطباق کامل فرآیندها با الزامات آئیننامه مذکور را انجام داده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
