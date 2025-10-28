ضرورت نظارت رگولاتوری بر رمزارزها

پدرام سمیعی، کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر توضیح داد که بازار رمزارز بازاری غیرمتمرکز است و صرافی‌های فعال در آن نیز بدون مجوز رسمی نهاد ناظر یا رگولاتور فعالیت می‌کنند. به گفته او، این ساختار غیرمتمرکز باعث بروز ریسک‌های متعدد برای سرمایه‌گذاران شده است.

سمیعی افزود: در فرآیند دریافت و پرداخت کاربران در صرافی‌های رمزارزی، هیچ تضمینی برای بازپرداخت منابع توسط صرافی وجود ندارد. این مسئله تنها مختص ایران نیست و در تمام کشورهای جهان یکی از چالش‌های اصلی معاملات رمزارزها محسوب می‌شود.

تخلفات گسترده در غیاب نظارت

این کارشناس گفت: نبود چارچوب نظارتی مشخص، موجب شده تخلفات گسترده‌ای در صرافی‌های رمزارزی روی دهد؛ از جمله خالی‌فروشی، پول‌شویی، سیگنال‌دهی نادرست و دست‌کاری قیمت‌ها. بخشی از این مشکلات از رمزارزهای موسوم به «شت‌کوین‌ها» ناشی می‌شود که فاقد پشتوانه و پروژه واقعی‌اند و خرید آن‌ها زیان‌های سنگینی برای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای به همراه دارد.

او تأکید کرد: بازار رمزارز، برخلاف بازار سرمایه، فاقد ساختارهای نظارتی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار است. در بورس، تمامی نهادهای مالی از جمله کارگزاری‌ها، سبدگردان‌ها و مشاوران سرمایه‌گذاری زیر نظر سازمان فعالیت می‌کنند؛ اما در بازار رمزارز، افراد بدون مجوز می‌توانند به‌راحتی سیگنال خرید و فروش بدهند.

بستر مناسب برای پول‌شویی

سمیعی خاطرنشان کرد که یکی از ویژگی‌های ذاتی رمزارزها کاهش قابلیت ردیابی مالی است؛ موضوعی که این بازار را به محیطی مناسب برای پول‌شویی بدل کرده است. وی گفت: «رمزارزها در ذات خود با هدف دور زدن نظارت بانک‌های مرکزی شکل گرفتند و همین ویژگی موجب حساسیت نهادهای نظارتی شده است.»

با این حال، به گفته او، در کشورهایی مانند آمریکا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیت‌کوین ایجاد شده‌اند و با جلب اعتماد نهادهای مالی رسمی، بخشی از بازار رمزارزها تحت نظارت ساختاریافته قرار گرفته است.

راهکار؛ هم‌افزایی بانک مرکزی و سازمان بورس

او تأکید کرد برای کاهش تخلف و افزایش شفافیت، ضروری است بانک مرکزی و سازمان بورس با همکاری یکدیگر چارچوب نظارتی مشخصی برای فعالیت صرافی‌های رمزارز تدوین کنند. به باور او، در صورت تحقق این امر، امکان کنترل، اعتمادسازی و جذب سرمایه‌های سالم در این بازار فراهم خواهد شد.

سمیعی در پایان گفت: «از آنجا که رمزارزها ماهیت دلاری دارند و در اقتصادی با تورم مزمن مبادله می‌شوند، طبیعی است که مردم به این بازار به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی نگاه کنند.»