واکنش لازارینی به یورش اشغالگران به مقر آنروا در قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فیلیپ لازارینی کمیسر کل آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، گفت: پلیس اسرائیل امروز به مقر آژانس در قدس شرقی یورش برده و برخی تجهیزات و اموال را توقیف کرده و پرچم سازمان ملل را پایین آورده و به جای آن پرچم اسرائیل را نصب کرده است.

لازارینی افزود: یورش پلیس اسرائیل به مقر آنروا در قدس شرقی نادیده گرفتن آشکار تعهدات تل آویو به عنوان عضو سازمان ملل در خصوص حفاظت و تضمین حریم مقرهای بین‌المللی است.

وی تاکید کرد: یورش به مقر آنروا در قدس شرقی چالشی جدید برای حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید. کارمندان ما در آغاز این ماه پس از اقدامات تحریک آمیز و تهدید آمیز مجبور به تخلیه مقرآنروا شدند اما این مقر در برابر هرگونه دخالت از مصونیت برخوردار است.

لازارینی گفت: اسرائیل یکی از طرف‌های کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های ملل متحد است که بر اساس آن مقرهای سازمان ملل از مصونیت برخوردارند و نمی‌توان آن‌ها را مورد بازرسی یا توقیف قرار داد.

گفتنی است منابع فلسطینی صبح امروز دوشنبه از یورش گسترده نظامیان اسرائیلی به مقر آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی در محله شیخ جراح در شرق قدس خبر دادند.