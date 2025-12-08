  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

حمله صهیونیست‌ها به مقر نیروهای سازمان ملل

حمله صهیونیست‌ها به مقر نیروهای سازمان ملل

آنروا از حمله عناصر صهیونیست به مقر نیروهای سازمان ملل در قدس اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی صبح امروز به مقر آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل (آنروا) در محله شیخ جراح واقع در قدس اشغالی حمله کردند.

بر اساس این گزارش، عناصر صهیونیست مذکور اقدام به بازرسی مقر نیروهای وابسته به سازمان ملل کردند.

صهیونیست‌ها علاوه بر مصادره گوشی‌های افراد حاضر در این آژانس ارتباط آنها را با بیرون قطع کردند. آنروا اعلام کرد که نیروهای سازمان ملل در این مقر حضور نداشتند و حمله عناصر صهیونیست نقض آشکار قوانین مربوط به مصونیت آژانس وابسته به سازمان ملل به شمار می‌رود.

رژیم صهیونیستی پیشتر نیز در جریان حملات خود علیه نوار غزه مراکز وابسته به سازمان ملل از جمله مقرهای آنروا را هدف قرار داده است.

کد خبر 6681908

