آنروا: ما نهادی نیستیم که تحت قوانین اسرائیل فعالیت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، عدنان ابو حسنه، مشاور رسانه‌ای آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، اعلام کرد که هیچ‌گونه موضع یا شرط رسمی از سوی رژیم اشغالگر درباره بازگشت شهروندان به اردوگاه‌های شمال کرانه باختری دریافت نشده و آنچه مطرح شده صرفاً ادعاهایی رسانه‌ای در رسانه‌های اسرائیلی است.

وی تأکید کرد: ما نهادی نیستیم که تحت قوانین اسرائیل فعالیت کند، بلکه بر اساس تفویض رسمی مجمع عمومی سازمان ملل کار می‌کنیم؛ تفویضی که تنها دو روز پیش با رأی قاطع برای سه سال دیگر تمدید شد.

ابو حسنه با اشاره به حضور نزدیک به یک میلیون آواره فلسطینی در کرانه باختری گفت: آنروا ارائه خدمات خود را ادامه خواهد داد و فعالیت‌های ما تابع خواسته‌های اسرائیل درباره حضورمان در کرانه باختری نیست.

گفتنی است که اشغالگران صهیونیست صبح امروز دوشنبه به مقر آنروا در قدس اشغالی یورش برده و اقدام به تفتیش آن کردند.