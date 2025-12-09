رئیس پارلمان عربی: یورش به مقر آنروا جنایتی فجیع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صفا، در پی یورش نظامیان اشغالگر اسرائیلی به مقر آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی (آنروا) در محله شیخ جراح واقع در قدس اشغالی، رئیس پارلمان عربی به آن واکنش نشان داد.
محمد الیماحی، رئیس پارلمان عربی، امروز سهشنبه این یورش را «جنایتی فجیع» و «حمله مستقیم به سازمان ملل متحد و مشروعیت بینالمللی آن» توصیف کرد.
یماحی در بیانیهای تاکید کرد که این تعرض، نقض آشکار تمامی قوانین و معاهدات بینالمللی است و نشاندهنده نبود هرگونه عامل بازدارنده برای مهار رفتار اشغالگران یا واداشتن آنها به احترام به جامعه جهانی است.
وی افزود که این اقدام در راستای یک جنگ سازمانیافته با هدف خشکاندن منابع آنروا و تضعیف نقش انسانی آن در خدمترسانی به میلیونها آواره فلسطینی صورت میگیرد و تلاشی برای پایان دادن به فعالیتهای این سازمان و محروم کردن ملت فلسطین از حقوق اساسی خود است.
یماحی با تأکید بر اینکه حمله به مقر یک سازمان وابسته به سازمان ملل متحد یک جنایت بینالمللی تمامعیار است، از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست تا برای توقف «عنان گسیختگی اشغالگران» که تهدیدی برای قواعد نظام بینالمللی است، فوراً وارد عمل شوند.
او همچنین خواستار اتخاذ تدابیر بینالمللی بازدارنده برای تضمین حفاظت از مقرهای سازمانهای بینالمللی و کارکنان آنها شد و رژیم اشغالگر را مسئول کامل این تشدید تنش و پیامدهای آن بر ثبات منطقهای و امنیت بینالمللی دانست.
