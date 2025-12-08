جودکی: ۶۷۱ تن برنج احتکارشده در شورآباد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش جودکی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۶۷۱ تن برنج وارداتی احتکار شده در شورآباد شهرری خبر داد و گفت این محموله که از ابتدای سال ۱۴۰۴ بهصورت غیرقانونی دپو شده بود، با حکم تعزیرات وارد چرخه رسمی توزیع میشود.
جودکی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: براساس گزارشهای اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی نیروهای فراجا، مشخص شد فردی حجم قابل توجهی برنج خارجی را وارد کشور کرده اما به جای عرضه در شبکه توزیع و تأمین نیاز بازار، این محموله را در انبار بزرگی در منطقه شورآباد مخفی کرده است.
وی افزود: این اقدام مصداق بارز احتکار، اخلال در نظام توزیع کالا و تضییع حقوق مصرفکنندگان بوده و پس از کشف، پرونده بلافاصله برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
جودکی گفت: با توجه به اهمیت موضوع، رسیدگی به پرونده با فوریت انجام گرفت و در نهایت، متهم علاوه بر الزام به عرضه ۶۷۱ تن برنج در شبکه رسمی، به پرداخت ۵۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران با تأکید بر برخورد قاطع دستگاههای نظارتی با تخلفات اقتصادی گفت: سرنوشت محتکران مشخص است و هیچگونه مماشاتی با سودجویانی که با احتکار کالا، بازار و معیشت مردم را تحت فشار قرار میدهند، نخواهیم داشت.
وی همچنین اعلام کرد که این محموله از امروز وارد شبکه رسمی توزیع میشود و به دست مصرفکنندگان واقعی خواهد رسید.
جودکی در ادامه با اشاره به نقش مهم مردم در مقابله با سودجویان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک به احتکار، قاچاق یا اخلال در بازار، موضوع را از طریق پلیس امنیت اقتصادی، جهاد کشاورزی، نهادهای امنیتی یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا گشتهای مشترک در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شوند.
