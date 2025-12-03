برخورد با گرانفروشان در کهگیلویه و بویراحمد؛ ۵ واحد متخلف پلمب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی اظهار کرد: هرگونه نگهداری کالا و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا آسیب به جامعه، در حکم «احتکار» محسوب میشود و شعب ویژه تعزیرات حکومتی در کهگیلویه و بویراحمد با جدیت و خارج از نوبت به این گونه پروندهها رسیدگی خواهند کرد.
وی افزود: بازرسان دستگاههای نظارتی و اجرایی مکلفاند به طور مستمر وضعیت بازار را پایش کنند و در صورت مشاهده تخلف در بخشیهای «کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز» گزارش تخلف را به تعزیرات ارسال کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با هشدار به شرکتهای تولیدی و توزیعی تصریح کرد: هیچگونه اخفاء یا امتناع از عرضه کالاهای اساسی و استراتژیک قابل قبول نیست و اگر ثابت شود عرضه کالا با هدف گران فروشی به تعویق افتاده است، مرتکبان به عنوان «محتکر» شناخته و به شدیدترین مجازات قانونی محکوم خواهند شد.
وی بیان کرد: در روزهای اخیر در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان، چندین پرونده مربوط به کشف کالاهای احتکار شده نظیر آرد و برنج توسط پلیس امنیت اقتصادی، جهاد کشاورزی و سازمان صمت تشکیل و به اداره کل تعزیرات استان ارسال شده است.
لقمانی افزود: در همین هفته، پیش از صدور رأی نهایی، پنج واحد صنفی متخلف پلمب شدند تا پیام روشنی برای متخلفان اقتصادی باشد.
وی اضافه کرد: اجرای مصوبه سران قوا درباره مقابله با «احتکار، گران فروشی و اخلال در بازار» با هماهنگی همه نهادهای مسئول دنبال میشود و برخوردها بدون اغماض صورت خواهد گرفت.
نظر شما