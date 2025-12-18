  1. استانها
کشف ۴۵۰ تن برنج و شکر احتکاری در جنوب تهران

تهران- مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران، از کشف و ضبط ۱۰۰ تن برنج وارداتی و ۳۵۰ تن شکر احتکاری در انبارهای شهرستان ری خبر داد.

داریوش جودکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف و ضبط ۱۰۰ تن برنج وارداتی و ۳۵۰ تن شکر احتکاری در انبارهای شهرستان ری خبر داد.

وی با بیان اینکه این محموله‌ها در جریان گشت‌های مشترک و اقدامات نظارتی شناسایی شده است، افزود: ارزش شکرهای مکشوفه حدود ۲۱۰ میلیارد تومان برآورد شده و پرونده تخلف برای متهمان تشکیل و جهت رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی در حال پیگیری است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران با تأکید بر برخورد قاطع با پدیده احتکار و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی تصریح کرد: برنج‌های احتکارشده پس از طی مراحل قانونی، در اختیار شبکه توزیع قرار گرفته و به دست شهروندان خواهد رسید.

جودکی خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاه‌های نظارتی، نظارت مستمر بر بازار را در دستور کار دارد و با هرگونه احتکار و گران‌فروشی بدون اغماض برخورد می‌شود.

