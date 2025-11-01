امینی: ۴۱۸ واحد متخلف در طرح نظارتی بر بازار برنج گیلان شناسایی شدند

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار برنج در استان گیلان اظهار کرد: از بهمن‌ماه سال گذشته، به دلایل مختلف، قیمت برنج ایرانی افزایش ناگهانی داشته و حدود ۲۰۰ درصد رشد را تجربه کرد.

وی افزود: در همین راستا اداره‌کل تعزیرات حکومتی گیلان با برگزاری گشت‌های مشترک با نهادهای نظارتی و بازدید از انبارها، مراکز توزیع، عمده فروشی‌ها و خرده فروشی‌ها، با هرگونه تخلف احتمالی از جمله احتکار، اختفا و امتناع از عرضه کالا با هدف سودجویی برخورد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با تأکید بر لزوم کنترل مستمر قیمت کالاهای اساسی، گفت: این طرح با محوریت برخورد با گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه برنج‌های داخلی و وارداتی در سطح استان اجرا شد.

نظارت بر بازار برنج در دومین استان تولیدکننده کشور

امینی با اشاره به جایگاه ویژه گیلان به عنوان دومین تولیدکننده برنج کشور، ادامه داد: فرآیند عرضه، نگهداری و فرآوری برنج ایرانی نیز تحت نظارت دقیق قرار گرفت تا از احتکار و تخلفات مشابه جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: در این طرح که از ابتدای تابستان امسال آغاز شده، ۲۱۱ اکیپ بازرسی از ۷۹۸ واحد صنفی، شالیکوبی و انبار نگهداری برنج بازدید کردند که در نهایت منجر به تشکیل پرونده برای ۴۱۸ واحد متخلف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: در بازه زمانی هفت‌ماهه، ۴۱۸ پرونده به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد که تاکنون ۴۱۳ فقره از آن‌ها مختومه و متخلفان به پرداخت بیش از ۳۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی، الزام به عرضه کالا با نرخ رسمی و ثبت اطلاعات موجودی در سامانه جامع انبارها محکوم شده‌اند.

۲۶۲۳ پرونده تخلفاتی در نانوایی‌های گیلان

امینی در ادامه به اجرای طرح نظارتی بر نانوایان اشاره کرد و گفت: نظر به اهمیت نان به عنوان کالای اساسی و راهبردی، نانوایی‌ها همواره از اصلی‌ترین مراکز تحت رصد اکیپ‌های مشترک تعزیرات و ضابطان هستند.

وی افزود: در هفت ماهه امسال، ۲۳۶ اکیپ بازرسی از ۱۲۱۵ واحد صنفی بازدید کردند که منجر به تشکیل ۲۶۲۳ پرونده تخلفاتی شد. از این تعداد، ۲۶۱۷ پرونده مختومه و متخلفان به پرداخت بیش از ۹۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.

محکومیت ۳۹۰ میلیارد ریالی در بازار گوشت و مرغ

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با تأکید بر اهمیت گوشت مرغ و تخم‌مرغ در سفره خانوار و جایگاه گیلان به عنوان یکی از استان‌های صادرکننده مرغ به سایر استان‌ها، اظهار کرد: نظارت بر زنجیره تأمین و عرضه این محصولات همواره جزو اولویت‌های این اداره کل است.

وی از تشکیل ۵۴۳ پرونده تخلف در مجموع ۶۸۵ بازرسی از واحدهای صنفی در حوزه گوشت مرغ و تخم‌مرغ خبر داد و گفت: مجموع محکومیت‌ها در این پرونده‌ها بالغ بر ۳۹۰ میلیارد ریال است.

امینی ادامه داد: در این طرح که طی هفت ماهه سال جاری اجرا شد، ۲۳۱ اکیپ نظارتی در سطح استان فعال بودند و در جریان بازرسی‌ها، ۵۴۳ پرونده تخلف تشکیل شد که از این تعداد ۵۱۰ پرونده مختومه شده است.

برخورد قاطع با متخلفان بازارهای اساسی

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در پایان تأکید کرد: اجرای طرح‌های نظارتی ویژه در حوزه برنج، نان، گوشت و مرغ با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تأمین امنیت غذایی در استان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: گشت‌های مشترک نظارتی با همکاری سایر نهادهای مرتبط همچنان با جدیت در سطح استان ادامه دارد و با متخلفان به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد شد.