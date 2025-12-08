محبوبی: تصادفات جاده ای آذربایجان غربی یک فوتی و ۹ مصدوم برجا گذاشت

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: امروز دوشنبه گزارشی مبنی انحراف از جاده خودروی پژو روآ در محور سلماس به ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی با بیان اینکه نجات گران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال‌احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند، گفت: این حادثه یک فوتی و ۲ مصدوم داشت که فوتی بعد از رها سازی به مراجع ذیصلاح تحویل گردید و مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

محبوبی ادامه داد: همچنین گزارشی مبنی بر برخورد دو خودرو در محور پیرانشهر - نقده به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله نجات گران پایگاه امداد و نجات سه راهی جِلدیان هلال احمر پیرانشهر به محل حادثه اعزام شدند، افزود: این حادثه ۵ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از رهاسازی و اقدامات اولیه به مرکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با بیان اینکه گزارشی مبنی انحراف از جاده خودروی پیکان در محور سلماس به ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد، افزود: نجات گران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال‌احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی یادآور شد: این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.