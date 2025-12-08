به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در حاشیه مراسم روز دانشجو در دانشگاه ملی مهارت اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: روز ۱۶ آذر که در واقع جنایت استکبار ایالات متحده آمریکا پس از کودتای ننگین و روی کار آوردن پهلوی دوم، مورد اعتراض دانشجویان مبارز، انقلابی، متدین و ایران دوست در دانشگاه تهران قرار گرفت، همان‌طور که همه می‌دانند سه تن از دانشجویان عزیز ما در آن زمان به شهادت رسیدند و ۱۶ آذر ۱۳۳۲ به نام روز دانشجو ثبت شد.



وی افزود: به منظور تکریم، ارادت و پاسداشت این روز بزرگ، امروز در دانشگاه ملی مهارت استان اردبیل حضور پیدا کردیم و با حضور دانشجویان عزیز از خواهران و برادران دانشگاه‌های مختلف استان، به میزبانی دانشگاه ملی مهارت، عرض ادب کردیم.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در این مراسم از جایگاه مقدس علم و دانشجو، از اساتید و دانشجویان، سوالاتی درباره جنگ ۱۲ روزه، اعتبارات استان، مسئله اشتغال پس از فارغ‌التحصیلی، مباحث بهداشتی، فرهنگی، اقدامات سرمایه‌گذاری، حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در استان، زمان اتمام راه‌آهن اردبیل، اتصال راه‌آهن اردبیل به پارس‌آباد، نتایج سفر آقای رئیس‌جمهور در زمینه‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری و تسهیلات و همچنین جایگاه و شأن دانشجویان در کشور مطرح شد.



نیکزاد ادامه داد: دغدغه دانشجویان، نقاد بودن، پرسشگری، حضور در صحنه و پاسخگو بودن همه مسئولین کشور در برابر مردم، به‌ویژه در مقابل دانشجویان، به صورت شفاف، روشن و صادقانه مورد بحث قرار گرفت و همه این موارد را خدمت دوستان گزارش دادیم.



وی به اشاره به جملات کلیدی مطرح شده افزود: در جنگ سخت، قطعاً دشمن توان مقابله با ما را ندارد، چنان‌که در جنگ ۱۲ روزه، شخص رئیس‌جمهور بی‌خرد ایالات متحده آمریکا وارد قضیه شد و ما یک جنگ تمام‌عیار را با رژیم صهیونیستی، در حالی که ایالات متحده از آن آگاه بود، انجام دادیم. اکنون مشکل ما جنگ نرمی است که دشمن در عرصه فرهنگی، اقتصادی، معیشتی و ناترازی‌های موجود در کشور به راه انداخته است. راه حل این است که دانشگاه و دانشجویان وارد میدان شوند؛ چرا که دانشگاه پیشرو است، ایده دارد و قطعاً مسائلی که مردم عادی می‌فهمند، دانشجویان نیز می‌فهمند و می‌توانند آنها را به مسئولین منتقل کنند.



نایب رئیس مجلس گفت: گزارش استانی را در حضور دانشجویان عزیز ارائه دادیم و از میزبانی دانشگاه ملی مهارت و حضور پررنگ دانشجویان، به ویژه آنهایی که سرپا ایستاده بودند و سالن را پر کرده بودند، عذرخواهی و عرض ارادت کردیم.



وی افزود: علیرغم اینکه دیروز در مجلس شورای اسلامی جلسه سه‌شیفته درباره بودجه و ملزومات آن داشتیم و جلسات صبح، بعدازظهر و پس از نماز مغرب ادامه داشت، امروز صرفاً برای عرض ادب به دانشجویان و حضور در این مراسم آمدم و امروز هم بازمی‌گردم، چون فردا سه‌شنبه جلسه علنی مجلس خواهد بود.