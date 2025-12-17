  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۲

امامی یگانه: پروژه راه‌آهن اردبیل-میانه در آستانه تکمیل است

امامی یگانه: پروژه راه‌آهن اردبیل-میانه در آستانه تکمیل است

اردبیل_ استاندار اردبیل از پایان یافتن عملیات زیرسازی و گلوگاه‌های اصلی پروژه ۱۷۵ کیلومتری راه‌آهن اردبیل-میانه خبر داد و گفت: این طرح تنها ۱۲۰۰ متر تا تکمیل نهایی روسازی فاصله دارد.

مسعود امامی‌یگانه عصر چهارشنبه در بازدید از پروژه راه‌آهن اردبیل-میانه، با اشاره به اهمیت ملی این طرح اظهار کرد: این پروژه از نظر حجم عملیات و چالش‌های فنی، یکی از طرح‌های خاص ریلی کشور است که اردبیل را به شبکه سراسری ریلی متصل می‌کند.

وی افزود: این مسیر ۱۷۵ کیلومتری تاکنون بیش از ۸,۰۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته که ارزش روز آن حدود ۵۰٬۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

استاندار با تأکید بر پیشرفت قابل توجه پروژه، گفت: عملیات زیرسازی به پایان رسیده و تمامی گلوگاه‌های اصلی از جمله پل ۲۴۰ متری و تونل مقابل آن تکمیل شده‌اند.

امامی یگانه با بیان اینکه در این پروژه ۳۵ میلیون مترمکعب عملیات خاکی انجام شده، اضافه کرد: همچنین ۶۲ دهانه تونل (۲۴ کیلومتر)، ۷۸۰۰ متر گالری و ۲۹ پل ویژه (در مجموع ۴۳۰۰ متر) احداث شده که نشان‌دهنده عظمت فنی طرح است.

وی در پایان گفت: تنها حدود ۱۲۰۰ متر از عملیات روسازی باقی مانده که به زودی تکمیل خواهد شد.

کد خبر 6693165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها