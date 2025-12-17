مسعود امامییگانه عصر چهارشنبه در بازدید از پروژه راهآهن اردبیل-میانه، با اشاره به اهمیت ملی این طرح اظهار کرد: این پروژه از نظر حجم عملیات و چالشهای فنی، یکی از طرحهای خاص ریلی کشور است که اردبیل را به شبکه سراسری ریلی متصل میکند.
وی افزود: این مسیر ۱۷۵ کیلومتری تاکنون بیش از ۸,۰۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته که ارزش روز آن حدود ۵۰٬۰۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
استاندار با تأکید بر پیشرفت قابل توجه پروژه، گفت: عملیات زیرسازی به پایان رسیده و تمامی گلوگاههای اصلی از جمله پل ۲۴۰ متری و تونل مقابل آن تکمیل شدهاند.
امامی یگانه با بیان اینکه در این پروژه ۳۵ میلیون مترمکعب عملیات خاکی انجام شده، اضافه کرد: همچنین ۶۲ دهانه تونل (۲۴ کیلومتر)، ۷۸۰۰ متر گالری و ۲۹ پل ویژه (در مجموع ۴۳۰۰ متر) احداث شده که نشاندهنده عظمت فنی طرح است.
وی در پایان گفت: تنها حدود ۱۲۰۰ متر از عملیات روسازی باقی مانده که به زودی تکمیل خواهد شد.
