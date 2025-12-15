نیکزاد: ۸۵۰ میلیارد برای تکمیل بیمارستان نجف زاده اردبیل اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به مشکل فراوانی که در زمینه تخت‌های بیمارستانی داریم، همه مسئولان به‌ویژه ریاست دانشگاه علوم پزشکی در پیگیری هستند تا بیمارستان نجف‌زاده که جایگزین مناسبی است، در اسرع وقت به پایان برسد.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و اعتبارات تخصیص‌یافته، مقرر شده است که اسکلت، فونداسیون و دیوارهای پیرامونی تا پایان امسال تکمیل شوند.

نایب‌رئیس مجلس تصریح کرد: اگرچه برخی پیشنهاد دادند قرارداد ساخت به صورت سه‌ساله منعقد شود، این موضوع را نپذیرفتیم و قرار بر این شد که قرارداد دوساله بسته شود. در پیگیری‌های انجام‌شده، برای سال آینده مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی (ماده ۵۶) برای این بیمارستان در نظر گرفته شده و همچنین منابع مالی دیگری از طریق مولدسازی تأمین خواهد شد.

نیکزاد گفت: اکنون دانشگاه علوم پزشکی که زحمت اجرای پروژه را بر عهده گرفته — پس از آن‌که پروژه از وزارت راه در سفر وزیر گرفته شد و به علوم پزشکی واگذار شد — باید با قوت و قدرت کار را پیش ببرد. این بیمارستان در میان نمایندگان مجلس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه، به‌عنوان یک اولویت مهم در شمال غرب کشور شناخته می‌شود.