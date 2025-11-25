به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد صبح سه شنبه در جریان بازدید از پروژه‌های به پایان رسیده روستای خانه‌شیر در شهرستان نیر، اظهار کرد: مسیر ۶ کیلومتری ارتباطی خانه‌شیر به روستای همجوار به صورت کامل توسط اداره راهداری انجام گرفته و همچنین ۶۳ هزار مترمربع آسفالت طرح هادی در محدوده روستا نیز به دست بنیاد مسکن به اتمام رسیده و به ساکنان تحویل داده شده است.

وی با اشاره بر ضرورت گسترش امکانات اولیه روستایی و آسان‌سازی رفت‌وآمد روستاییان و کشاورزان، اضافه کرد: تلاش‌ها برای بهسازی دیگر مسیرهای روستایی این ناحیه پیگیری می‌شود و دیگر طرح‌های روستای خانه‌شیر با فراهم شدن بودجه، به پایان خواهند رسید.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس با اشاره به حضور خود در روستای اوزان‌بلاغ نیز عنوان کرد: مردم موضوع نبود پوشش مناسب تلفن همراه و خدمات اینترنتی را بیان کردند که در پی گفت‌وگو با رئیس مخابرات استان، پیگیری‌های ضروری برای استقرار دکل و ارتقای سطح پوشش ارتباطی را درخواست کردیم.

وی در ادامه گفت: همچنین مشکل کانال آبرسانی روستا بررسی شد و پس از گفت‌وگو با مدیران ذی‌ربط مقرر شد در مرحله اول پاکسازی و لایروبی کانال انجام گیرد و اقدامات بیشتر برای حل قطعی این مشکل در دستور کار نهادهای مربوطه گذاشته شود؛ همچنین دیگر مسائل و درخواست‌های مطرح شده نیز بررسی و پیگیری شد و گفت‌وگوهای مورد نیاز با مسؤولان مرتبط انجام گرفت.

قائم‌مقام رئیس مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به شرکت در گردهمایی سالانه بازار سرمایه درباره نیازهای تأمین مالی در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: گسترش بخش نفت ۴۵ میلیارد دلار، توسعه بخش گاز ۷۵ میلیارد دلار و احداث سالیانه یک میلیون واحد مسکونی به بودجه نیاز دارد.

او تأکید کرد: اگر دولت، مجلس و نظام تصمیمی انقلابی گرفته و اصل سرمایه شهروندان را تضمین نمایند، مردم همانند دوران دفاع مقدس از کشور حمایت خواهند کرد.

نیکزاد از بازیگران بازار سرمایه درخواست کرد با افزایش اعتماد عمومی، ثبات در قوانین و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری بلندمدت، آینده اقتصاد ایران را درخشان و قدرتمند سازند.