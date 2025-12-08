مجروح شدن ۲ دو جوان فلسطینی به دست اشغالگران در شمال قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هلال احمر فلسطین از مجروح شدن دو جوان فلسطین در نزدیکی دیوار حائل در شهرک الرام در شمال قدس اشغالی خبر داد.

هلال احمر فلسطین بیان کرد: این دو جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی زخمی شدند.

از سوی دیگر منابع پزشکی در دیر البلح گزارش دادند که «محمد خالد علی عبدالرحمن» که بعد از ظهر امروز دوشنبه در حمله رژیم صهیونیستی به شدت زخمی شده بود، به شهادت رسیده است.

همزمان سازمان امداد نجات نوار غزه اعلام کرد که نیروهای آن امروز پیکر ۹۸ شهید جنگ غزه را از قبرهای موقت داخل بیمارستان شفا منتقل کرده که ۵۵ پیکر مجهول الهویه بوده‌اند و نیروهای امداد و نجات تمامی پیکرها را به پزشکی قانونی و مقامات مسئول تحویل داده‌اند.

این نهاد فلسطینی افزود: همچنان پیکر ده‌ها شهید دیگر در این بیمارستان بوده و نیروهای امداد و نجات در روزهای آینده تمام آنها را منتقل خواهند کرد.