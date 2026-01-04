برپایی بیش از هزار آئین اعتکاف در مناطق محروم توسط بنیاد برکت

به گزارش خبرگزاری مهر، هرساله در ایام البیض ماه رجب از ۱۳ تا ۱۵ این، مؤمنان کشور در مساجد برای خلوت با خدا و عبادت معتکف میشوند. امسال پویش برکت اعتکاف توسط بنیاد برکت و باهمکاری ستاد اعتکاف، در ۱۰۱۶ مسجد در مناطق محروم با اولویت مساجد اعتکاف اولی در مناطق کمبرخوردار امسال عملیاتی شد.
این اعتکافها با رویکردهای ویژهای برای گروههای نوجوانان، بانوان، مادر و کودک و جوانی جمعیت است که در مجموع ۶۶ هزار و ۴۵۷ نفر در این مساجد معتکف شدند.
در این مراسمها برنامه ویژه تربیتی برای نوجوانان در مناطق محروم برای تقویت روحیه جهادی نوجهادان برای پیشرفت و آبادانی این مناطق و برای بانوان و مادران مباحث تربیتی خانوادگی و جمعیتی به لحاظ دینی و اجتماعی برای توسعه کشور تدارک دیده شده است.
راهاندازی مرکز تماس به منظور ارائه خدمات مشاوره و دستیاری تخصصی برای برگزارکنندگان مراسم اعتکاف، همچنین ارائه بستههای محتوایی کاربردی و پشتیبانی محتوایی با محوریت تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی برای فعالان و کنشگران عرصه عدالت و پیشرفت از دیگر برنامههایی است که در قالب پویش اعتکاف برکت عملیاتی شده است.
پویش برکت اعتکاف در ۱۰۱۶ مسجد در مناطق هدف بنیاد برکت با اولویت مساجد اعتکاف اولی در مناطق کمبرخوردار امسال عملیاتی شد که در مجموع ۶۶ هزار و ۴۵۷ نفر در این اعتکافها شرکت کردهاند.
