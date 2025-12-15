به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین برومند رازیانی ظهر دوشنبه در نشست «هماندیشی اعتکاف استان کردستان با رویکرد ارتقای کیفی و همافزایی فرهنگی» اظهار کرد: فراهمسازی زیرساختها و پشتیبانیهای اجرایی برای برگزاری اعتکاف ضروری است، اما آنچه به این مراسم روح و ماندگاری میبخشد، محتوای فرهنگی، تربیتی و آموزشی آن است.
وی با بیان اینکه اعتکاف صرفاً یک برنامه عبادی نیست، افزود: این آئین فرصتی ارزشمند برای تربیت نسل جوان، انس با قرآن و تقویت هویت دینی در جامعه به شمار میرود و باید با نگاه راهبردی به آن نگریست.
رازیانی با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته برای جذب اقشار مختلف، بهویژه دانشآموزان، گفت: جلسات هماهنگی با مدیران آموزش و پرورش استان برگزار شده و برنامههای تشویقی ویژهای برای حضور دانشآموزان در اعتکاف در نظر گرفته شده است.
وی گفت: همچنین با پیگیریهای انجامشده، نامه وزیر کشور به استانداران ارسال خواهد شد تا امکان حضور تسهیلشده کارمندان علاقهمند در اعتکاف فراهم شود.
لزوم مدیریت دقیق اعتکاف دانشآموزی
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به تعیین ۳۴ مسجد میزبان اعتکاف در سطح استان، تأکید کرد: هر مسجد باید حداقل سه مبلغ و چند مسئول فرهنگی داشته باشد تا برنامهها بهصورت منظم اجرا شود و تجربه سالهای گذشته نشان داده است که برای جمعیتهای بزرگ دانشآموزی، حضور یک مبلغ کافی نیست و باید برای هر ۱۵ تا ۲۰ دانشآموز یک مربی فرهنگی پیشبینی شود.
وی افزود: اعتکاف دانشآموزی نیازمند مدیریت دقیق است و در صورت نبود مربی و برنامهریزی مناسب، از کیفیت تربیتی و اثرگذاری آن کاسته خواهد شد.
رازیانی با اشاره به محدودیتهای سنی شرکتکنندگان خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که دانشآموزان دوره ابتدایی تنها با همراهی والدین در اعتکاف حضور یابند، اما حضور مستقل دانشآموزان متوسطه اول و دوم بلامانع است.
وی از اجرای طرح «زندگی با آیهها» در دانشگاهها و مساجد خبر داد و گفت: این طرح با هدف خودسازی و انس با قرآن اجرا میشود و کتابچهای با محتوای تربیتی ویژه معتکفین تهیه خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان همچنین برگزاری حلقههای معرفتی، محافل شهدا، نهجالبلاغهخوانی، جهاد تبیین، جشن روز اولیها و حمایت از اعتکافهای روستایی در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاهها تصریح کرد: اعتکاف فرصتی برای عمران مساجد و تقویت فرهنگ دینی است و انتظار میرود با مشارکت حوزههای علمیه، آموزش و پرورش، هیئات مذهبی و پایگاههای بسیج، اعتکاف امسال با کیفیتی متفاوت و اثرگذار در استان برگزار شود.
