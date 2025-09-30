«تونی بلر»، نامزد ترامپ برای اداره نوار غزه کیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، بسیاری از سیاستمداران «تونی بلر» سیاستمدار و نخست وزیر پیشین انگلیس را چهره شر در خاورمیانه میدانند؛ شخصیتی منفی که هیچ خیری برای مردم فلسطین، اعراب یا مسلمانان نداشته است. نقش جنایتکارانه و مخرب او سالهاست که شناخته شده است، تا جایی که برخی او را «برادر شیطان» توصیف کردهاند. نام او، بار دیگر این روزها پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بلر را به عنوان نامزد حکومت بر نوار غزه پیشنهاد کرد، بازگشته و تیتر خبرها شده است. تونی بلر کیست؟
او، یک سیاستمدار انگلیسی، جوانترین نخست وزیر انگلیس از سال ۱۸۱۲ محسوب میشود. سالهای نخست وزیری او از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و او بر مجموعهای از اصلاحات در حوزههای بهداشت، آموزش و خدمات عمومی نظارت داشت و قدرت دولتهای محلی را تقویت کرد. بلر تنها رهبر حزب کارگر است که دو دوره متوالی خدمت کرده و دومین دوره طولانیترین دوره تصدی را در بیش از ۱۵۰ سال گذشته دارد.
جنایات تونی بلر در عراق
او در کنار «جورج دبلیو بوش» تصمیم به حمله به عراق گرفت و از عذرخواهی به خاطر آن خودداری کرده است. بلر همچنین نقش محوری در توافق «جمعه خوب» ۱۹۹۸ داشت که تا حد زیادی به دههها درگیری در ایرلند شمالی پایان داد. بلر در کنار ایالات متحده، به عنوان یک مقام کلیدی و مستقیم در حمله ۲۰۰۳ به عراق تحت پوشش «خلع سلاحهای کشتار جمعی» شناخته میشود. این ادعا که بعداً توسط گزارشهای سازمان ملل متحد نادرست بودن آن ثابت شد، نشان داد که عراق چنین سلاحهایی در اختیار نداشت. این جنگ خونین منجر به کشته شدن بیش از ۲۰۰ هزار عراقی و دستگیری، محاکمه و اعدام صدام حسین، رئیس جمهور عراق، در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۶ شد.
بلر در خیابانهای لندن و سایر شهرهای کوچک و بزرگ انگلیس در جریان تظاهرات میلیونی تاریخی که مردم انگلیس برای رد حمله به عراق به خیابانها آمدند، به همراه سایر تظاهرات در سراسر جهان، برچسب «جنایتکار جنگی» را به خود اختصاص داد.
مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر، «حمله به عراق را یک جنایت» دانست و تلاشهای حقوقی خود را بر پاسخگو کردن مسئولان شکنجه و بدرفتاری با بازداشتشدگان عراقی توسط نیروهای انگلیسیی متمرکز کرد. این مرکز خاطرنشان کرد که این امر در نهایت میتواند مسئولیت کیفری بلر در قبال شکنجه را اثبات کند.
کانون وکلای یونان نیز در سال ۲۰۰۳ شکایتی رسمی به دادگاه کیفری بینالمللی ارائه کرد و بلر و وزرای او را به ارتکاب نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در عراق، بر اساس نقض کنوانسیونهای بینالمللی، متهم کرد.
در ۶ ژوئیه ۲۰۱۶، پس از ارائه گزارش کمیته تحقیق چیلکات که حمله به عراق را شتابزده، مبتنی بر «اطلاعات نادرست» و فراتر از الزامات سازمان ملل توصیف میکرد، بلر از تصمیم خود برای شرکت در حمله به عراق در کنار جورج دبلیو بوش دفاع کرد و آن را تصمیمی درست خواند. او گفت که مسئولیت کامل این تصمیم را بر اساس «اطلاعاتی که داشتم و تهدیداتی که احساس میکردم» بر عهده دارد و توضیح داد که تصمیم برای شرکت در آن جنگ به این دلیل گرفته شده است که صدام تهدیدی برای مردم خود و صلح جهانی ایجاد کرده است.
به گزارش دیلی میل، تونی بلر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: مردم از من میخواهند که به خاطر تصمیم حمله به عراق عذرخواهی کنم اما من نمیتوانم این کار را انجام دهم. اگر به همان مکان و با همان اطلاعات برگردم، همان تصمیم را خواهم گرفت، زیرا مطمئنم که تصمیمی که گرفتم درست بوده است.
رابطه بلر با غزه
نام بلر دوباره به خاطر دخالت در امور فلسطین مطرح شده است، چرا که او بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ به عنوان فرستاده ویژه گروه چهارجانبه مذاکرهکنندگان صلح بینالمللی خدمت کرده است. با این حال، نقش او در دستیابی به صلح شکست خورد، در حالی که سیاست اشغال و شهرکسازی رژیم صهیونیستی، که ناقض قوانین بینالمللی است، ادامه یافت. نقش بلر محدود و نزدیکتر به مواضع صهیونیست ها و غرب در نظر گرفته میشد تا ایجاد تعادل واقعی بین دو طرف، که باعث شد او در بین بخشهای بزرگی از فلسطینیها و اعراب منفور شود.
بلر در ۲۷ آگوست برای شرکت در جلسهای در مورد غزه با دونالد ترامپ به کاخ سفید دعوت شد. گفته میشود که او از حمایت تعدادی از نزدیکان رئیس جمهور آمریکا، از جمله دامادش، جرد کوشنر، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه فعلی او در خاورمیانه، برخوردار است.
طرح تونی بلر برای اداره غزه
طبق اسنادی که در روزهای اخیر منتشر شده است، طرح بلر برای مدیریت نوار غزه پس از جنگ، یک ساختار سلسله مراتبی چند لایه را پیشنهاد میکند که دیپلماتها و بازرگانان ارشد بینالمللی در صدر آن قرار دارند و هیئت مدیرهای با نمایندگی از کشورهای اسلامی برای تضمین مشروعیت. فلسطینیها که امور را در محل اداره میکنند، در پایینترین سطح قرار خواهند گرفت، بدون هیچ جدول زمانی مشخصی برای تصرف نوار غزه توسط فلسطینیها و هیچ درکی از رابطه اشغالگران صهیونیستی با کل مرحله بعدی وجود ندارد.
موضع حماس در مورد بلر
حسام بدران، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت که تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلیس، چهرهای نامطلوب در بافت فلسطینی است و خاطرنشان کرد که هر طرحی که به این چهره نامطلوب مرتبط باشد، برای مردم فلسطین شوم است. بدران، تونی بلر را چهرهای منفی دانست که شاید شایسته محاکمه در دادگاههای بینالمللی به دلیل جنایاتی باشد که مرتکب شده است، به ویژه نقش او در جنگ علیه عراق.
بدران، نخست وزیر پیشین انگلیس را «برادر شیطان» توصیف کرد و گفت که او خیری برای آرمان فلسطین، اعراب یا مسلمانان به ارمغان نیاورد و نقش جنایتکارانه و مخرب او سالهاست که شناخته شده است.
وی تأکید کرد که مدیریت امور فلسطین در غزه یا کرانه باختری یک مسئله داخلی فلسطین است که باید بر اساس اجماع ملی باشد. هیچ طرف منطقهای یا بینالمللی حق ندارد نحوه مدیریت امور خود را به مردم فلسطین تحمیل کند. وی با اشاره به اینکه مردم فلسطین قادر به مدیریت خود هستند، گفت: ما توانایی و تخصصی داریم که ما را قادر میسازد امور و روابط خود با منطقه و جهان را مدیریت کنیم.
بدران همچنین افزود: از دسامبر ۲۰۲۳، رهبری حماس تصمیمی داخلی گرفت که ما آن را به سایر جناحها و چندین کشوری که با آنها روابط خوبی داریم، ارائه دادیم و در آن اعلام کردیم که نمیخواهیم به تنهایی غزه را اداره کنیم، حتی قبل از اینکه جنگ و ویرانی برای مردم ما تشدید شود.
