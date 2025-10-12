هاآرتص خبر داد: قمار «خطرناک و دور از واقعیت» اسرائیل در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه صهیونیستی هاآرتص درمقالهای به قلم یاگیل لوی جامعهشناس صهیونیست هشدار میدهد که طرح جدیدی که اسرائیل برای آینده نوار غزه تصویب کرده است، یک قمار خطرناک است که بر هیچ مبنای واقعی یا سیاسی استوار نیست.
وی پروژه تل آویو برای غزه را «خطرناک و کاملاً دور از واقعیت» توصیف کرد و گفت که این طرح که مورد حمایت دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا است، بر تبدیل نوار غزه به منطقهای بدون حاکمیت استوار است که تا حدی توسط یک نیروی چند ملیتی اداره میشود که وظیفه خلع سلاح جنبش مقاومت اسلامی حماس را بر عهده دارد.
لوی میافزاید که تجربیات موفق خلع سلاح در درگیریهای گذشته، مانند ایرلند شمالی، موزامبیک، السالوادور و آلمان پس از جنگ جهانی دوم، تنها در شرایط استثنایی مانند توافقات صلح جامع، ادغام سیاسی یا تسلیم بیقید و شرط محقق شدهاند.
این تحلیلگر صهیونیست معتقد است که هیچیک از این شرایط امروز در غزه وجود ندارد، زیرا نه توافق سیاسی وجود دارد و نه نهاد با ثباتی وجود دارد و جنبش حماس نیز هیچ انگیزهای برای تحویل سلاحهای خود ندارد.
هاآرتص پیشبینی کرد که بازگشت صدها هزار آواره به خانههایشان، آنها را در مواجهه با یک قدرت خارجی فاقد مشروعیت قرار خواهد داد که شاید توسط تونی بلر نخستوزیر سابق انگلیس به عنوان یک کمیسر بینالمللی، اداره شود. آنهم در شرایط که قرار است بخشهایی از نوار غزه به بهانه «محیط امنیتی» تحت کنترل مستقیم رژیم صهیونیستی باقی بماند.
وی هشدار میدهد که این وضعیت به احتمال زیاد منجر به افزایش خشم و ظهور گروههای مسلح جدیدی خواهد شد که خارج از هر چارچوب رسمی عمل میکنند. به این ترتیب، این طرح برای اسرائیل، خطرات جدی دارد، زیرا میتواند منجر به ایجاد یک منطقه حائل بدون حاکمیت واقعی شود که توسط یک نیروی بینالمللی بدون انگیزه اداره میشود.
به نوشته این روزنامه، این واقعیت اسرائیل را در برابر یک معضل قرار خواهد داد: تل آویو یا باید با تشدید هرج و مرج خویشتنداری کند، یا عملیات نظامی خود را در مناطقی که تحت کنترل همان نیرو هستند از سر بگیرد، که میتواند به یک فاجعه نظامی و رسوایی اخلاقی تبدیل شود.
لوی معتقد است که این پروژه منعکسکننده یک دیدگاه سادهانگارانه آمریکایی است که از توهمات «مهندسی اجتماعی» برای مردمی که حاکمیت و انسانیت خود را از دست دادهاند، نشأت میگیرد.
