مذاکره کننده صهیونیست: حماس و اعراب مخالف سپردن اداره غزه به بلر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، «گرشون باسکین» عضو تیم مذاکره‌کننده رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره مباشر اظهار داشت: جنبش حماس و چند کشور عربی، با پیشنهاد مطرح‌شده مبنی بر اینکه تونی بلر اداره نوار غزه را برعهده بگیرد، مخالفت کرده‌اند.

او در ادامه گفت: من معتقدم باید مروان برغوثی آزاد شود، اما نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو با این موضوع مخالفت کرده است.

باسکین در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در پایان اجرای توافق، اسرائیل مجبور خواهد شد از نوار غزه خارج شود و این مسئله بخشی از روند طبیعی توافق خواهد بود.

عضو تیم مذاکره‌کننده رژیم صهیونیستی افزود: ممکن است اسرائیل در چارچوب اجرای توافق، خواستار خروج شماری از رهبران جنبش حماس از نوار غزه شود.