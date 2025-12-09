هشدار به خریداران تازه طلا؛ ورود در اوج نیاز به استراتژی دارد

خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ بازارهای مالی در حال تجربه شرایطی بیسابقه هستند. ثبت رکوردهای جدید قیمتی در تمامی جبههها، از انس جهانی ۴۲۰۰ دلاری گرفته تا دلار ۱۲۶ هزار تومانی و طلای ۱۸ عیار ۱۲.۷ میلیون تومانی، نشاندهنده ورود بازار به فاز ثبت قیمتهای تازه است. در این شرایط، هیجانات ناشی از ترسِ جاماندن (FOMO) و نگرانی از تورم، منطقهای کلاسیک ارزشگذاری را به چالش کشیده است. سرمایهگذاران اکنون بیش از سود، به دنبال «حفظ قدرت خرید» هستند، شرایطی که سرمایهگذاران را وارد فاز «حفظ قدرت خرید به هر قیمت» کرده است.
برای درک جهت حرکت طلای ۱۸ عیار داخلی، باید بدانیم که این دارایی محصولی از دو متغیر کلیدی است بهای انس جهانی طلا ضربدر، نرخ دلار در داخل کشور.
موتور اول؛ انس جهانی (XAU/USD) - ترمز موقت
بررسی نمودار انس طلا نشان میدهد این فلز گرانبها در محدوده ۴۱۹۱ دلار در حال معامله است و فعلاً در تثبیت بالای مرز روانی ۴۲۰۰ دلار ناتوان بوده است. آرایش کندلهای ساعتی نشاندهنده فشار فروش کوتاهمدت و احتمال اصلاح تا ۴۱۵۰ دلار است.
تأثیر: توقف انس جهانی نقش یک ترمز خفیف را برای طلای داخلی بازی میکند، اما در حال حاضر قدرت کافی برای معکوس کردن روند کلی را ندارد.
موتور دوم؛ دلار (USD/IRR) - پیشران اصلی
نمودار ماهانه دلار با عبور از ۱۲۶ هزار تومان، یک الگوی پارابولیک (سهمیوار) قدرتمند را نشان میدهد. هرچند دلار برای عبور از این محدوده و فتح و تثبیت در کانال ۱۳۰ هزار تومان در کوتاه مدت کار سختی را در پیش دارد، اما شتاب افزایش قیمت دلار نشان میدهد که محرک اصلی رشد طلای داخلی، کاهش ارزش پول ملی است، نه صرفاً رشد انس جهانی.
سناریوهای پیش رو
با توجه به وضعیت فعلی، سه سناریو برای آینده طلای ۱۸ عیار (محدوده ۱۲.۷ میلیون تومان) محتمل است.
سناریوی اول: ادامه صعود تورمی (در بلند مدت و با احتمال بالا)
شرایط: دلار به روند صعودی خود ادامه دهد و انس جهانی حمایت ۴۱۵۰ دلار را حفظ کرده و مجدداً به بالای ۴۲۰۰ دلار بازگردد.
نتیجه: طلای ۱۸ عیار از محدوده ۱۲.۷ میلیون تومان پرقدرت عبور و به سمت اهداف روانی ۱۳ و ۱۴ میلیون تومان حرکت میکند. در این حالت، طلا همچنان بهترین سپر تورمی خواهد بود.
سناریوی دوم: اصلاح زمانی و قیمتی (در کوتاه مدت و با احتمال متوسط)
شرایط: انس جهانی سطح ۴۱۵۰ را از دست بدهد (اصلاح عمیقتر) و دلار در همین محدوده وارد فاز استراحت (یا رِنج) یا اصلاح محدود و بازگشت به کانال ۱۱۰ هزار تومان شود.
نتیجه: طلای داخلی ممکن است اصلاحی را تا محدودههای حمایتی (مثلاً ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیون تومان) تجربه کند. این اصلاح برای بازار، فرصتی برای ورود پولهای هوشمند است.
سناریوی سوم: ریزش شدید قیمت (احتمال پایین در کوتاه و بلند مدت)
شرایط: ریزش شدید انس جهانی همزمان با سرکوب شدید قیمت دلار.
نتیجه: تنها در این صورت شاهد ریزش سنگین در طلای ۱۸ عیار خواهیم بود که با توجه به شرایط تورمی، فعلاً دور از ذهن است.
استراتژی مدیریت ریسک و دارایی
بر اساس نمودارها و اصول مدیریت ریسک و سرمایه، توصیه کارشناسی برای سرمایهگذاران این بازار به شرح زیر است.
برای دارندگان طلا
توصیه: نگهداری. روند اصلی فعلاً صعودی است. تا زمانی که نشانههای قطعی بازگشت روند (مثل شکسته شدن کفهای حمایتی ماهانه) دیده نشده، خروج کامل از بازار اشتباه است.
حد ضرر شناور: حد ضرر خود را با بالا رفتن قیمت، بالا بیاورید. مثلاً اگر قیمت به ۱۳ میلیون رسید، حد ضرر را روی ۱۲.۵ میلیون تنظیم کنید تا در صورت ریزش ناگهانی، سود شما حفظ شود.
برای خریداران جدید
هشدار: خرید در قله تاریخی همواره با ریسک همراه است.
استراتژی پلهای: هرگز با تمام سرمایه در قیمت ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان وارد نشوید. سرمایه خود را به ۳ یا ۴ بخش تقسیم کنید.
پله اول: خرید سبک در قیمت فعلی (جهت جا نماندن از رشد احتمالی).
پله دوم و سوم: کاشت سفارش خرید در حمایتهای پایینتر (مانند ۱۲ میلیون و ۱۱.۵ میلیون) برای شکار اصلاحهای احتمالی انس یا دلار.
صبر: منتظر واکنش انس به سطح ۴۱۵۰ دلار باشید. اگر انس حمایت شد، ورود به طلای داخلی کمریسکتر خواهد بود.
نکته طلایی
بازار طلای داخلی اکنون توسط موتور دلار هدایت میشود و انس جهانی در صندلی شاگرد نشسته است. علیرغم ضعف موقت در نمودار ساعتی انس (زیر ۴۲۰۰)، کم بودن احتمال ریزش شدید دلار برای بلندمدت به قدری پایین است که با حفظ شرایط موجود هرگونه افت قیمت در طلا، احتمالاً کوتاهمدت بوده و به عنوان «فرصت خرید در اصلاح» تلقی خواهد شد.
در بازارهای پارابولیک، مدیریت طمع مهمتر از تحلیل تکنیکال است. سودهای نجومی روی کاغذ تا زمانی که نقد نشوند (یا محافظت نشوند)، قطعی نیستند. حجم معاملات خود را متناسب با تحمل ریسک خود تنظیم کنید.
