ادامه روند اصلاحی قیمت در بازار طلا؛ سکه تمام ۲ درصد دیگر ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلای ایران امروز نیز در ادامه روند نزولی روز گذشته، شاهد افت گسترده قیمتها در تمام بخشها بود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فضای کلی اقتصاد و بازار تحتتأثیر نوسانات ارزی، تحولات بینالمللی و سقفهای حساس قیمتی قرار دارد و همچنان بلاتکلیفی بر تصمیمگیری معاملهگران سایه انداخته است.
طلای جهانی؛ ثبت سقف تازه و عقبنشینی محتاطانه
در بازار جهانی، طلا پس از شکستهای مکرر در عبور و تثبیت بالای مرز ۳۴۰۰ دلار، با اتکا به مجموعه محرکهای مهمی چون تغییر نظام تعرفهگذاری، افزایش تنشهای منطقهای و ژئوپلیتیکی، کاهش نرخ بهره و رشد تورم، موفق شد از سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار عبور کند؛ حرکتی که از کف ۲۰۰۰ دلاری ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون رشدی بیش از ۷۰ درصد را رقم زده است.
روز گذشته اونس توانست سقف جدید ۳۵۷۹ دلار را ثبت کند اما کمی بعد تا ۳۵۴۴ دلار عقب نشست. امروز صبح نیز دقایقی قیمت ۳۵۷۱ دلار را لمس کرد، ولی تاکنون تثبیت پایدار بالای این سطح رقم نخورده و این موضوع باعث شده احتمال اصلاح کوتاهمدت همچنان بر سر بازار باقی بماند.
دلار غیررسمی؛ از اوج ۱۰۵ هزار تا عقبنشینی به ۱۰۱ هزار
نرخ دلار غیررسمی که پیشتر در پایان سال ۱۴۰۳ از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده و سپس با اخبار مثبت مذاکرات به زیر ۸۰ هزار تومان سقوط کرده بود، بعد از شروع جنگ و آغاز عملیاتی شدن مکانیزم ماشه دوباره به سقفهای تاریخی نزدیک شد.
امروز این ارز در ادامه مسیر نزولی روز گذشته در حوالی ۱۰۱ هزار تومان معامله میشود. دلار همچنان بهشدت وابسته به خبرها و تصمیمات سیاسی است و همه سناریوها، از جهش دوباره تا اصلاح عمیق، روی میز بازار قرار دارد.
سرایت بیثباتی به بازار طلا داخلی
ترکیب سقفشکنی جهانی، نوسان شدید دلار و فضای شایعهزده سیاسی باعث شده بازار داخلی طلا با شرایطی پرریسک روبهرو شود. در چنین موقعیتی، معاملهگران باید میان شناسایی سود یا ادامه نگهداری داراییها با در نظر گرفتن مدیریت ترس و طمع تصمیمگیری کنند، چراکه هر دو عامل اصلی اثرگذار بر قیمت – دلار و اونس جهانی – در محدودههای حساس و خبرمحور قرار دارند.
افت قیمتها؛ از طلای ۱۸ عیار تا سکه گرمی
در معاملات امروز، طلای ۱۸ عیار با کاهش ۱۲۵ تومانی (۱.۵۴ درصدی) به ۸ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. البته امروز طلای ۱۸ عیار قیمت ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را هم لمس کرد.
اینکه طلای ۱۸ عیار در اصطلاح تکنیکال در حال پولبک به سقف شکسته شده است برای آغاز یک روند صعودی دیگر یا اینکه قدرت اخبار مثبت به نحوی خواهد بود که با عبور از این محدوده بار دیگر قیمت به کانال ۷ میلیون تومانی یا کمتر برگردد، امری است که در هفته آینده تکلیف آن مشخص خواهد شد.
نمودار زیر تغییرات روزانه طلای ۱۸ عیار را تا روز گذشته نشان میدهد.
طلای ۲۴ عیار با افت ۱۶۷ هزار و ۲۰۰ تومانی (۱.۴۵ درصدی) به ۱۱ میلیون و ۵۱۳ هزار تومان رسید.
مثقال طلا با کاهش ۵۳۸ هزار تومانی (۱.۴۵ درصدی) به ۳۷ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان رسید.
بازار سکه؛ ادامه اصلاح
سکه امامی با افت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی (نزدیک به ۲ درصدی) به ۹۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید.
نمودار زیر تغییرات روزانه قیمت سکه امامی را تا روز گذشته و ناکامی برای عبور از سقف قیمتی تا این لحظه نشان میدهد.
سکه بهار آزادی با کاهش یک میلیون و ۳۰ هزار تومانی (۱.۱۷ درصدی) به ۸۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسید.
نیم سکه ۶۰۰ هزار تومان (۱.۲۱ درصد) ارزان شد و به ۴۹ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسید.
ربع سکه با افت ۵۰۰ هزار تومان (۱.۷۴ درصدی) به ۲۸ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید.
سکه گرمی نیز ۲۰۰ هزار تومان (۱.۳ درصد) کاهش یافت و در ۱۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان معامله شد.
هر تصمیمی اعم از خرید، فروش یا نگهداری ریسک خود را دارد
با توجه به ناپایداری قیمتها، سقفهای حساس اونس و دلار، و جریان اخبار متناقض داخلی و خارجی، بازار طلا همچنان در وضعیت پرریسکی قرار دارد. فعالان این بازار باید با احتیاط کامل و بر اساس تحلیل دقیق، مسیر آینده خود را انتخاب کنند.
