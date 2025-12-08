به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در حاشیه بازی تیم استقلال بنه گز تنگستان با تیم فولاد یاسوج ورزشگاه شهدای روستای بنه گز بر اهمیت ورزش به عنوان یکی از محورهای اصلی نشاط اجتماعی و سلامت عمومی تأکید کرد.

این بازی که یکی از حساس‌ترین دیدارهای لیگ دسته چهارم فوتبال کشور بود، تیم استقلال بنه گز تنگستان در یک رقابت نفس‌گیر موفق شد با نتیجه ۲ بر یک، تیم فولاد یاسوج را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را از آن خود کند.

این پیروزی، استقلال بنه گز را در مسیر صعود در جدول رده‌بندی لیگ دسته چهار کشور تقویت کرد و شور و هیجان وصف‌ناپذیری را در میان هواداران و مردم منطقه به ارمغان آورد.