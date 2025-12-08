سلیمانی: دانشگاه در اقتصاد تنگستان نقش موثری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در آئین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور واحد اهرم ضمن تبریک این انتصاب و قدردانی از تلاش‌های رئیس سابق، گفت: دانشگاه پیام نور یکی از ظرفیت‌های ارزشمند علمی و فرهنگی شهرستان تنگستان است که نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد دارد.

فرماندار تنگستان افزود: امروز بیش از هر زمان، نیازمند هم‌افزایی میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی هستیم تا بتوانیم دانش را به عرصه عمل و توسعه محلی تبدیل کنیم.

وی افزود: دانشگاه باید به بستر تولید دانش کاربردی و کارآفرینی برای جوانان تبدیل شود و اگر بتوانیم پیوندی مؤثر میان دانشگاه و نیازهای منطقه‌ای در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی برقرار کنیم، به طور حتم شاهد نتایج ملموس در رشد اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود.

در پایان مراسم از زحمات اسوار در طول دوره تصدی مسئولیت تقدیر و با اهدا حکم زارع به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور اهرم معرفی شدند.