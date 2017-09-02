مراکز رشد علم و فناوری دشتی و تنگستان صاحب زمین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب رستمی صبح شنبه در حاشیه بازدید از مرکز رشد علم و فناوری شهرستان دشتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با پیگیری های موثر و مستمر نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی از سازمان ملی زمین و مسکن و همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان، مراکز رشد علم و فناوری شهرستان های دشتی و تنگستان در شهر های خورموج و اهرم هر کدام صاحب دو هکتار زمین برای احداث ساختمان اداری، فضای استقرار شرکت های دانش بنیان و کارگاه ها و آزمایشگاه شدند که در نوع خود حرکت بسیار مهمی برای رونق اقتصاد دانش بنیان و توسعه فناوری در شهرستان های مذکور است.

رستمی افزود: با توجه به اینکه مهلت سه ساله موافقت اصولی مراکز رشد علم و فناوری شهرستان های دشتی و تنگستان به پایان رسیده بود و تعهدات مسئولان سابق شهرستان نیز اجرایی نشده بود، جهت صدور موافقت قطعی این مراکز پژوهشی و فناوری از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می بایست بر اساس تعهدات قبلی، زمین جهت احداث تملک می شد که با پیگیری های نماینده شهرستان این مهم برای اولین بار در شهرهای خورموج و اهرم محقق شد و امیدوارم که بتوانیم با همکاری سایر نمایندگان استان هر چه سریعتر در شهرهای کنگان، برازجان و گناوه نیز اراضی موردنیاز را تملک کنیم.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس تصریح کرد: شرکت های دانش بنیان به جهت توسعه فناوری های نوین، تولید ثروت در جامعه، اشاعه دانش، ترویج کارآفرینی ، ایجاد مشاغل دانشی جدید، توسعه و پایدار کردن اقتصاد دانش بنیان، توسعه بهره وری اقتصادی ایجاد می شوند.

وی گفت: در این راستا و برای توسعه چنین شرکت هایی، در دنیایی که دانایی حرف اول را می زند نیاز است مراکز حمایتی که بتوانند همه جانبه از توسعه و پیشرفت این شرکت ها حمایت کنند به وجود آیند.

رستمی خاطر نشان کرد: یکی از مراکز مهم برای ارتقای نوآوری ها و کارآفرینی و توسعه اقتصادی کشور، مراکز رشد علم و فناوری هستند که با حمایت های این مراکز، شرکت های دانش بنیان توسعه یافته و باعث جنب و جوش در چرخه اقتصادی کشور می شوند.

وی بیان کرد: این مراکز می توانند جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه و مراکز تحقیق و توسعه و صنعت برقرار کرده و رشد و توسعه اقتصادی را رقم بزنند.