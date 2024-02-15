به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح پنج شنبه در آئین تکریم و معارفه رؤسای دانشگاه پیام نور واحد اهرم مرکز شهرستان عنوان کرد: دانشگاه پیام نور شهر اهرم با استفاده از ظرفیت بسیار خوبی که در شهرستان در حوزههای متفاوت، فرهنگی، اجتماعی و اشتغال زایی وجود دارد باید در این دانشگاه به این موارد به صورت اساسی فکر شود.
فرماندار تنگستان خطاب به رئیس جدید دانشگاه پیام نور واحد اهرم گفت: ظرفیتهایی که در شهرستان تنگستان وجود دارد را با آوردههایی از تجربه گذشته ایجاد کنید و یک هم افزایی بیشتر و کارهای کاملتری باید صورت گیرد.
فرماندار تنگستان ادامه داد: دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاههای مولد انقلاب اسلامی است و با نگاه آموزشهای غیر حضوری باید این بخش با نگاه کاملتری در جامعه توسعه پیدا کند.
وی یادآور شد: در حال حاضر نقش دانشگاهها و خاص دانشگاه پیام نور در مراودات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشور و شهرستان باید یک نقش برجسته ای شود.
لطفی خاطرنشان کرد: از دانشگاه پیام نور شهرستان انتظار داریم با توجه به اینکه در ۱۱ اسفند انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در پیش داریم نقش دانشگاه پیام نور در جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری در خصوص و انتخابات میفرمایند باید نقش بسیار ملموس و چشم گیری باشد.
فرماندار تنگستان افزود: حضور دانشگاه پیام نور در نشستهای فرهنگ عمومی شهرستان باید یک نقش برجسته و مؤثری شود.
وی بیان کرد: دانشگاه پیام نور برای اشتغال بیشتر دانشجویان باید زمینهای ایجاد کند که دانشجو هم بتواند مدرک کسب کند و هم راهبرد کار و اشتغال دنبال کند.
در این نشست از خدمات شریفی رئیس قبلی دانشگاه پیام نور تقدیر و اسوار به عنوان رئیس جدید این دانشگاه معرفی شد.
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