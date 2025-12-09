هشدار زرد هواشناسی صادر شد؛ وقوع یک هفته برف و باران در استان سمنان!

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز سه شنبه استان سمنان میزبان سامانه کم فشار بارشی است سامانه‌ای که با ورودش هوای استان را هم سرد خواهد کرد و در ارتفاعات بارش برف و تگرگ و بروز صاعقه پیش بینی شده است به گفته هواشناسی این سامانه یک هفته تمام در اقصی نقاط استان فعال خواهد بود!

به نظر می‌رسد بالاخره آن چیزی که مردم استان سمنان از ابتدایی پاییز به آن دلخوش بودند در آخرین روزهای این فصل به سراغشان آمده است سامانه‌ای کم فشار که به ویژه نقاط نیمه شمالی و ارتفاعات را مورد تأثیر قرار خواهد داد. سازمان هواشناسی هشدار زرد رنگ خود را مبنی بر بارش برف و باران و کاهش دمای هوا، کاهش دید افقی در ارتفاعات و جاده‌های مرتفع استان سمنان و همچنین کشاورزان و دامداران و گلخانه داران و … صادر کرده است.

هشدار زرد رنگ صادر شده است

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان هشدار زرد رنگ هواشناسی صادر شده است، گفت: احتمال بروز خسارت‌های در پی فعالیت سامانه بارشی در این استان وجود دارد و لذا سازمان هواشناسی این هشدار را صادر کرده است.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه کاهش دما به صورت محسوس از آثار این سامانه کم فشار بارشی است، ابراز کرد: به دنبال ورود این سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان شاهد وزش باد و مه آلودگی و کاهش دید افقی نیز تا پایان هفته جاری خواهیم بود این سامانه همچنین تا اوایل هفته آینده هم در این استان فعالیت می‌کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به بارش برف و باران در استان سمنان گفت: به واسطه وسعت سامانه بارشی و فعالیت آن در قیاس با دیگر سامانه‌ها پیش بینی شود که تا دوشنبه آینده هشدار زرد ادامه داشته باشد همچنین نسبت به سرمای هوا به مردم استان سمنان هم هشدار داده می‌شود.

مردم مراقب باشند

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه یک هفته در این استان شاهد بارش برف و باران خواهیم بود، گفت: پیش‌بینی وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق در برخی نقاط این استان، گفت: از امروز تا دوشنبه هفته آینده در غالب نقاط بارش‌های پراکنده باران رقم خواهد خورد.

مصطفوی با بیان اینکه در ارتفاعات و مناطق شمالی باران و برف خواهد بارید، تاکید کرد: این بارش‌ها همچنین دمای هوا در اکثر نقاط استان سمنان را کاهش خواهد داد همچنین مه آلودگی از دیگر آثار این سامانه کم فشار بارشی در استان سمنان خواهد بود.

وی با بیان اینکه به دنبال ورود این سامانه بارشی به استان سمنان برخی نقاط وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی شده است، تاکید کرد: کاهش دما بین چهار الی هشت درجه سانتی گراد به صورت میانگین از دیگر آثار حضور سامانه کم فشار بارشی در استان سمنان خواهد بود.

کاهش دمای هوا

نادیا میرشجاع کارشناس هواشناسی استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره هشدار زرد رنگ هواشناسی اعلام کرد: از روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری تا اواسط هفته آتی کاهش نسبی و تدریجی دمای هوا در اغلب نقاط استان سمنان رقم خواهد خورد که ماحصل همین سامانه کم فشار بارشی است.

میرشجاع با بیان اینکه احتمال آب‌گرفتگی و جاری شدن رواناب‌ها به دلیل وقوع بارش‌ها در هشدار زرد رنگ هواشناسی استان سمنان مورد تاکید قرار گرفته است، بیان کرد: به خصوص در ارتفاعات شاهد کاهش دید افقی و همچنین مه آلودگی خواهیم بود و لذا از مردم درخواست می‌شود که کمال احتیاط را داشته باشند.

وی با بیان اینکه در کنار اختلال در ترددها و کاهش دید، احتمال وقوع صاعقه نیز در هشدار زرد رنگ هواشناسی استان سمنان مورد تاکید قرار گرفته است، ابراز کرد: خودداری از چرای دام‌ها در ارتفاعات و همچنین پرهیز از صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی دیگر موضوعی است که در هشدار هواشناسی استان سمنان ذکر شده است.

توصیه‌های جدی به مردم

این کارشناس هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه به دلیل وقوع بارش‌ها شاهد آب‌گرفتگی راه‌های بین شهری و درون شهری نیز خواهیم بود، تاکید کرد: خودداری از توقف و اتراق در بستر و حاشیه رودخانه‌ها به خاطر حفظ امنیت مردم از دیگر توصیه‌های سازمان هواشناسی در زمان استقرار سامانه کم فشار بارشی در استان سمنان است.

میرشجاع با بیان اینکه در هشدار زرد رنگ هواشناسی در استان سمنان که از امروز تا دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت، محکم کردن سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، احتیاط در عبور از ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان خشک نیز ذکر شده زیرا شاهد وزش بادهای نسبتاً شدید هم خواهیم بود، ابراز کرد: این بادها بیشتر در مناطق مرکزی استان رخ می‌دهد.

وی خواستار استحکام و ترمیم سقف و سازه‌های گلخانه‌ای به دلیل وزش باد و سرمای زیاد شد و افزود: از دامداران نیز درخواست شده تا چرای ارتفاعات و کوهستان‌های شمالی استان سمنان را در این روزها انجام ندهند همچنین گردشگران هم باید از صعود به ارتفاعات به خصوص مناطق برف‌گیر استان سمنان پرهیز نمایند.

وزش بادهای شدید و البته سرد!

این کارشناس اداره کل هواشناسی استان سمنان همچنین با بیان اینکه در هنگام حضور سامانه کم فشار بارشی در استان شاهد وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای نیز خواهیم بود، گفت: کاهش نسبی دما احتمال مخاطره در بخش کشاورزی و دامداری را افزایش خواهد داد لذا به دامداران و کشاورزان هم توصیه شده که اقدامات لازم را صورت داده و تمهیدات مورد نیاز فصل سرما را لحاظ نمایند تا خدایی ناکرده دچار خسارت نشوند.

خودداری از توقف و پارک خودرو در زیر درختان خشک و فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره به دلیل وزش باد شدید از دیگر توصیه‌هایی است که سازمان هواشناسی استان سمنان برای روزهای سه شنبه تا دوشنبه هفته آینده اعلام کرده است در هشدار هواشناسی همچنین نسبت به استفاده از لباس گرم توسط مردم هم نکاتی ذکر شده است.

مراقب جاده‌های لغزنده باشید

سرهنگ موسی بزرگی فرمانده پلیس راه استان سمنان هم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ورود سامانه کم فشار بارشی به استان از امروز سه شنبه گفت: از آنجا که شاهد کاهش دید و بارش برف و باران به خصوص در نیمه شمالی و راه‌های مرتفع استان سمنان خواهیم بود، به رانندگان توصیه می‌شود که کمال احتیاط را در دستور کار قرار دهند.

بزرگی با بیان اینکه پرهیز از عجله و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز فصل سرما از مهمترین توصیه‌های ما به مردم است، تاکید کرد: توصیه اول و اکید ما این است که در هنگام فعالیت سامانه بارشی در استان، مردم به مناطق مرتفع و کوهستانی استان اصلاً سفر نداشته باشند و در صورت بروز کار ضروری حتماً نکات ایمنی را رعایت کرده و تجهیزات سفر در فصل زمستان را همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه در همگام فعالیت سامانه بارشی در استان سمنان و وقوع برف و لغزندگی، پلیس راه از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ ایمن، خودداری خواهد کرد، افزود: رعایت فاصله طولی در کنار پرهیز از عجله از دیگر توصیه‌های پلیس راه در شرایط هشدار هواشناسی در اغلب نقاط استان سمنان است.

مخاطرات گردنه‌های برفگیر

رئیس پلیس راه استان سمنان همچنین از مردم درخواست کرد که قبل از ورود به جاده‌ها و گردنه‌های استان از طریق سامانه ۱۴۱ از باز بودن راه‌ها اطمینان حاصل نمایند و تاکید کرد: همراه داشتن لباس گرم، اطمینان از سالم بودن بخاری و برف پاک کن خودرو همچنین اطمینان از همراه داشتن سوخت کافی و سلامت موتور خودرو از دیگر توصیه‌های پلیس راه در فصل سرما به رانندگان و راکبان وسایل نقلیه است.

سازمان هواشناسی از وقوع تگرگ و برف در ارتفاعات استان سمنان خبر داده و در نتیجه قابل پیش بینی است که محورهای مواصلاتی استان سمنان شامل فولاد محله، دیباج، خوش ییلاق، توسکستان، آهوان و … در همگام فعالیت سامانه کم فشار بارشی، لغزنده باشد جاده‌هایی که در حالت عادی هم بدون خطر برای مسافران نیستند و لذا از مردم درخواست می‌شود اگر سفر ضروری ندارند در هنگام بارش برف و باران اصلاً در این مسیرها تردد نداشته باشند.