به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه راهداری آذربایجان غربی از وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی آمده است، بر اساس آخرین داده‌های دریافتی از دوربین‌های نظارت تصویری و اعلام راهداران مستقر در محورهای مختلف، موج جدید بارشی بخش‌های وسیعی از استان را تحت‌تأثیر قرار داده است.

در محور پیرانشهر تمرچین بارش برف ادامه دارد و سطح مسیر لغزنده گزارش شده است. تردد در این محور جاری اما نیازمند احتیاط کامل است.

در مناطق زمزیران و مایین‌بلاغ نیز بارش برف شدت گرفته و راهداران در حال انجام عملیات مستمر برف‌روبی و نمک‌پاشی هستند.

همچنین گردنه گرده‌کشانه-اشنویه با بارش برف، کولاک مقطعی و کاهش محسوس دید روبه‌روست.

در سایر محورهای مواصلاتی استان، بارش باران و مه‌گرفتگی در اغلب گردنه‌ها گزارش می‌شود. دید افقی در برخی مقاطع به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و لغزندگی سطح راه افزایش دارد.

راهداران آذربایجان‌غربی از ابتدای شروع فعالیت سامانه بارشی، در آماده‌باش کامل بوده و عملیات بازگشایی، نمک‌پاشی و ایمن‌سازی مسیرها به‌صورت مداوم در حال انجام است.

توصیه‌های ایمنی به کاربران جاده‌ای: با توجه به شرایط ناپایدار جوی، از رانندگان محترم درخواست می‌شود:

سرعت خود را کاهش داده و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

چراغ‌های اصلی و مه‌شکن خودرو را روشن نگه دارند.

فاصله طولی مناسب با خودروهای جلو را رعایت کنند.

در مسیرهای مه‌آلود از سبقت کاملاً خودداری کنند.

پیش از سفر از سلامت برف‌پاک‌کن، لاستیک‌ها و سیستم گرمایشی خودرو اطمینان حاصل کنند.

در محورهای برفی زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.

تردد در تمامی محورهای اصلی برقرار است و آخرین وضعیت به‌صورت مستمر اطلاع‌رسانی خواهد شد.