نشست استاندار اردبیل با وزیر امور خارجه در سفر به جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه شامگاه دوشنبه در نشست وزیر امورخارجه با تشریح ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان اردبیل بهعنوان مهمترین استان مرزی کشور با جمهوری آذربایجان، توسعه روابط اقتصادی را محور اصلی برنامههای استان عنوان کرد.
وی بازگشایی مرزها، فعالسازی بازارچههای بیلهسوار و موران آزادلو، تقویت همکاریهای گمرکی، ایجاد منطقه آزاد مشترک، حضور شرکتهای استان اردبیل در بازسازی قرهباغ و پروژههای عمرانی جمهوری آذربایجان، توسعه تجارت و راهاندازی بندر خشک لجستیک ریلی پارسآباد را از اولویتهای استان برشمرد.
وزیر امور خارجه نیز در این نشست با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران بر گسترش روابط اقتصادی سطح بالا با جمهوری آذربایجان است، استان اردبیل را یکی از محورهای اصلی این رویکرد عنوان کرد و نقش استانهای مرزی را در پیگیری مستمر این برنامهها ضروری دانست.
سیدعباس عراقچی با قدردانی از پیگیریهای استان در حوزه دیپلماسی اقتصادی اعلام کرد که اولویتهای طرحشده از سوی استاندار اردبیل از مسیر وزارت امور خارجه با طرف آذری دنبال خواهد شد.
گفتنی است در پایان نشست، هماهنگیهای لازم برای سفر آتی وزیر امور خارجه و معاونان این وزارتخانه به استان اردبیل و بررسی میدانی برنامههای مرتبط انجام شد.
