به گزارش خبرنگار مهر، عزیز حبیبی ظهر یکشنبه در گردهمایی فناوری اطلاعات و ارتباطات استانداری اردبیل اظهار کرد: تقویت سرمایه انسانی و بهبود زیرساخت‌های هوشمند در نهادهای اجرایی استان اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای طبقه‌بندی دوره‌های آموزشی بر پایه نیازهای عینی دستگاه‌ها افزود: برپایی دوره‌های تخصصی هوش مصنوعی برای کارکنان ضروری می‌باشد و نیروی انسانی باید به دانش‌های نو و فناوری‌های روزآمد مسلح شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل با توضیح وضعیت درگاه اطلاع‌رسانی استانداری بیان کرد: این درگاه علاوه بر انتشار آخرین اخبار، حاوی پیوندهای خدماتی و بخش‌های کاربردی مورد نیاز شهروندان است و می‌کوشیم این سامانه روز به روز پربازده‌تر گردد.

وی از راه‌اندازی درگاه فرمانداری‌های شهرستان‌ها آگاهی داد و گفت: با آموزش کاربران و تکمیل زیرساخت‌ها، درگاه فرمانداری‌ها نیز همچون درگاه استانداری فعال خواهد شد تا اخبار، خدمات و اطلاعات مورد نیاز مردم به شکل متمرکز و شفاف در دسترس آنان قرار گیرد.

در این گردهمایی اعضای شرکت‌کننده دیدگاه‌ها و راه‌حل‌های خود را برای گسترش سواد دیجیتالی عرضه کردند.