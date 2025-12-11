به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان استقلال امروز در چارچوب رقابت‌های لیگ دسته یک از ساعت ۱۴ به مصاف تیم حسن‌زاده ارومیه رفت و موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر این تیم را شکست دهد. با این پیروزی صعود استقلال به مرحله پلی‌آف قطعی شد.

در این دیدار سارا عظیمی و نیلوفر جعفری برای استقلال گلزنی کردند.



مسابقات لیگ دسته یک فوتبال زنان در ۲ گروه برگزار می‌شود که قرار بود هر ۲ گروه ۶ تیمی باشد اما تغییراتی در برنامه اجرایی مسابقات به‌وجود آمد و با حضور ۵ تیم در یک گروه و ۶ تیم در گروه دیگر پیکارهای پیگیری می‌شود.



پس از انجام دور رفت‌وبرگشت مرحله گروهی، تیم‌های اول و دوم هر گروه به مرحله حذفی می‌رسند و به صورت ضربدری با یکدیگر پیکار خواهند داشت که تیم‌های برنده به لیگ برتر صعود می‌کنند.