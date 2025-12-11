  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

پیروزی قاطع استقلال در لیگ یک/ صعود به پلی‌آف با دو گل درخشان

پیروزی قاطع استقلال در لیگ یک/ صعود به پلی‌آف با دو گل درخشان

تیم فوتبال زنان استقلال با برتری مقابل نماینده ارومیه موفق شد به پلی آف لیگ دسته یک صعود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان استقلال امروز در چارچوب رقابت‌های لیگ دسته یک از ساعت ۱۴ به مصاف تیم حسن‌زاده ارومیه رفت و موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر این تیم را شکست دهد. با این پیروزی صعود استقلال به مرحله پلی‌آف قطعی شد.

در این دیدار سارا عظیمی و نیلوفر جعفری برای استقلال گلزنی کردند.

مسابقات لیگ دسته یک فوتبال زنان در ۲ گروه برگزار می‌شود که قرار بود هر ۲ گروه ۶ تیمی باشد اما تغییراتی در برنامه اجرایی مسابقات به‌وجود آمد و با حضور ۵ تیم در یک گروه و ۶ تیم در گروه دیگر پیکارهای پیگیری می‌شود.

پس از انجام دور رفت‌وبرگشت مرحله گروهی، تیم‌های اول و دوم هر گروه به مرحله حذفی می‌رسند و به صورت ضربدری با یکدیگر پیکار خواهند داشت که تیم‌های برنده به لیگ برتر صعود می‌کنند.

کد خبر 6685898

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها