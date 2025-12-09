آسمان مازندران نیمه ابری تا ابری است؛ ادامه انسداد جاده چالوس

  1. استانها
ساری- آسمان مازندران روز سه شنبه نیمه ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام اداره کل هواشناسی مازندران، آسمان استان امروز نیمه ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات بارش پراکنده باران و وزش باد در سطح استان مشاهده خواهد شد.

در مناطق مرکزی و شرقی مازندران نیز شرایط جوی به صورت نیمه ابری و گاهی ابری همراه با مه آلودگی در برخی نواحی گزارش شده است.

هواشناسی استان نسبت به کاهش دید افقی در مناطق مه آلود و تغییرات محلی شرایط جوی هشدار داده است.

همچنین محور کندوان برای عملیات عمرانی در محدوده گالری کمر زرد از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ عصر مسدود است و تردد از محورهای جایگزین انجام می‌شود.

