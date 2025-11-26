  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۷:۳۲

هوای مازندران صاف تا نیمه ابری است

ساری - هواشناسی مازندران آسمان استان را در روز چهارشنبه صاف تا نیمه‌ابری همراه با کاهش نسبی دما پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، آسمان استان مازندران در روز چهارشنبه در ساعات اولیه روز صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در این بازه زمانی، کاهش نسبی دما در اغلب نواحی استان مورد انتظار است.

از بعدازظهر چهارشنبه به‌تدریج با افزایش پوشش ابر، شرایط جوی استان تغییر کرده و در برخی مناطق، به‌ویژه نواحی ساحلی و دامنه‌ها، وزش باد همراه با بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

به هم‌استانی های گرامی به‌ویژه فعالان بخش‌های کشاورزی و دریایی توصیه می‌شود با توجه به این تغییرات جوی، تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.

