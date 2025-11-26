هوای مازندران صاف تا نیمه ابری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، آسمان استان مازندران در روز چهارشنبه در ساعات اولیه روز صاف تا نیمهابری پیشبینی میشود و در این بازه زمانی، کاهش نسبی دما در اغلب نواحی استان مورد انتظار است.
از بعدازظهر چهارشنبه بهتدریج با افزایش پوشش ابر، شرایط جوی استان تغییر کرده و در برخی مناطق، بهویژه نواحی ساحلی و دامنهها، وزش باد همراه با بارشهای پراکنده دور از انتظار نیست.
به هماستانی های گرامی بهویژه فعالان بخشهای کشاورزی و دریایی توصیه میشود با توجه به این تغییرات جوی، تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.
نظر شما