هوای مازندران نیمه ابری است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل هواشناسی مازندران از نیمه‌ابری تا ابری بودن هوا در نیمه شرقی استان همراه با بارش‌های پراکنده خبر داد و اعلام کرد: از بعدازظهر با کاهش ابر، شرایط جوی در بیشتر مناطق استان پایدارتر خواهد شد.

وضعیت جوی مازندران امروز در نیمه شرقی استان نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با بارش‌های پراکنده همراه خواهد بود.

بر اساس اعلام هواشناسی، از ساعات بعدازظهر با کاهش میزان ابرناکی، در سایر مناطق استان آسمان صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و شرایط جوی نسبتاً پایداری حاکم خواهد بود.

هواشناسی مازندران همچنین از شهروندان، به‌ویژه در مناطق شرقی استان، خواست با توجه به احتمال بارش‌های پراکنده، تمهیدات لازم را در ترددهای شهری و برون‌شهری مدنظر قرار دهند.