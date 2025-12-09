کهگیلویه و بهمئی درگیر آلودگی هوا؛ مراقب کودکان و سالمندان باشید

رحمتالله جهانشایی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس دادههای دریافت شده از پنج ایستگاه پایش آلودگی هوا در سطح استان، وضعیت کیفیت هوا در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد متفاوت است.
وی افزود: در شهرستان بهمئی شاخص آلودگی هوا با عدد ۱۶۳ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که این وضعیت برای عموم مردم «ناسالم» است.
معاون محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: علاوه بر این، شهرستان کهگیلویه با ۱۲۴ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» قرار دارد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه، وضعیت شهرستان گچساران با عدد ۸۵ میکرو گرم بر متر مکعب و یاسوج با عدد ۷۶ میکرو گرم بر متر مکعب در حد «قابل قبول» گزارش شده است.
جهانشایی با تأکید بر لزوم رعایت نکات بهداشتی، خطاب به شهروندان گفت: گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان و افرادی که دارای مشکلات تنفسی و قلبی هستند، باید توجه بیشتری به این شرایط داشته باشند و در صورت امکان از هرگونه تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
وی اضافه کرد: از مردم درخواست میکنیم به تدابیر و توصیههای زیستمحیطی توجه ویژه داشته باشند و در صورت استمرار وضعیت آلودگی، اقدامات تکمیلی برای کاهش انتشار آلایندهها انجام دهند.
نظر شما