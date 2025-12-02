هشدار درباره کیفیت ناسالم هوا در چند شهرستان کهگیلویه و بویراحمد

رحمت الله جهانشایی در گفت و گو با خبرنگار مهر از قرار گرفتن شاخص کیفیت هوا در وضعیت «ناسالم» برای گروههای حساس در شهرستانهای کهگیلویه و بهمئی خبر داد و اظهار کرد: هماکنون هوای شهرستان بهمئی برای عموم مردم نیز ناسالم است.
وی با اشاره به دادههای ایستگاههای سنجش آلودگی هوا، از وضعیت نامطلوب کیفیت هوا در برخی شهرستانهای این استان خبر داد.
معاون محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: امروز شاخص کیفیت هوا در شهرستان کهگیلویه ۱۴۴ میکروگرم بر مترمکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است.
وی ادامه داد: هماکنون شاخص آلودگی هوا در شهرستان بهمئی به ۱۵۹ متر مکعب رسیده که علاوه بر گروههای حساس، برای عموم مردم نیز در محدوده ناسالم قرار دارد.
به گفته جهانشایی، شاخص کیفیت هوا در شهرستان بویراحمد ۴۴ میکروگرم بر مترمکعب بوده که در محدوده «پاک» تا «قابل قبول» ارزیابی میشود.
وی با یادآوری استانداردهای شاخص کیفیت هوا (PSI) اظهار کرد: بر اساس این استانداردها، شاخص صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و بالاتر از ۳۰۱ خطرناک تلقی میشود.
معاون محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: سازمان محیطزیست استان دارای پنج ایستگاه سنجش آلودگی هوا است که دادههای آن به صورت مستمر رصد میشود و آمار امروز شهرستان گچساران نیز به زودی اعلام خواهد شد.
