هوای کهگیلویه و بهمئی همچنان ناسالم؛ گچساران در وضعیت هشدار

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله جهانشاهی بعدازظهر دوشنبه در نشست بررسی وضعیت آلودگی هوای کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: پنج ایستگاه هواشناسی در سطح این استان فعالیت می‌کنند که بر اساس آخرین اندازه‌گیری‌ها، کیفیت هوای شهرستان کهگیلویه تا ساعت ۱۳ امروز ۱۲۴ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که در وضعیت «ناسالم» قرار دارد، دیروز نیز میزان آلودگی در این شهرستان ۱۴۸ میکروگرم بود.

وی با اشاره به اینکه وضعیت استاندارد یا نرمال هوا ۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است، اظهار کرد: در شهرستان بهمئی، کیفیت هوا ۱۶۰ میکروگرم بر متر مکعب و ناسالم اعلام شده است و دیروز نیز این شاخص ۲۰۵ میکروگرم و در شرایط «بسیار ناسالم» بود.

معاون اداره کل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه همچنین در شهرستان گچساران میزان آلودگی هوا ۱۵۲ میکروگرم بر متر مکعب و در وضعیت ناسالم گزارش شد، تصریح کرد: میزان آلودگی هوا روز گذشته ۱۳۱ میکروگرم بر متر مکعب بوده است.

وی ادامه داد: شهرستان بویراحمد هم با شاخص ۴۲ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت سالم قرار دارد.

جهانشاهی اضافه کرد: شهروندان به ویژه افراد حساس از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و از ماسک‌های فیلتردار در صورت ضرورت استفاده کنند.