به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد مولوی صبح پنجشنبه در جلسه معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور با مدیران فرهنگی که در سالن شهید موسوی سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه شاهد اجرای ناقص قانون در خصوص هیأت‌های ورزشی منطقه آزاد اروند هستیم و برخی فدراسیون‌ها همچنان سهمیه‌ها را از طریق استان خوزستان تخصیص می‌دهند.

وی ادامه داد: این موضوع با استقلال قانونی منطقه آزاد اروند در تضاد است و ضرورت دارد حق رأی دائمی هیأت‌های ورزشی منطقه آزاد اروند در مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها به رسمیت شناخته شود و این منطقه در آئین نامه نحوه فعالیت هیأت‌های استانی و شهرستانی درج شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی خواستار برقراری اتوماسیون اداری کامل برای هیأت‌های منطقه آزاد اروند، رفع مشکل افتتاح حساب بانکی مستقل، ابلاغ مستقیم سهمیه‌ها و تسهیلات فدراسیون‌ها به این منطقه بدون واسطه استان شد.

مولوی تصریح کرد: انتظار می‌رود با ابلاغ رسمی وزیر ورزش و جوانان و همه فدراسیون‌های ورزشی کشور، ساختار قانونی هیأت‌های ورزشی منطقه آزاد اروند طبق ماده ۶۵ حفظ شده و اختیار عزل و نصب رؤسا، برگزاری مسابقات و دوره‌های آموزشی به طور کامل در اختیار این هیأت‌ها باقی بماند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی منطقه آزاد اروند، از ایجاد نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این منطقه و ساخت پلاتو نمایشی (بلک باکس) در محوطه سینما مهر آبادان به عنوان مطالبات جدی یاد کرد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برگزاری هفته‌های فرهنگی مشترک اروند با کشورهای کویت، عراق و عمان و تشکیل دبیرخانه دائمی این رویداد در منطقه آزاد اروند یکی از مطالبات جدی حوزه فرهنگی است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خلأ قانونی ثبت سمن در محدوده منطقه آزاد اروند، توضیح داد: واگذاری صدور مجوز فعالیت سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌) در محدوده منطقه آزاد اروند به خود این سازمان بر اساس ماده ۶۵، یک ضرورت تلقی می‌شود چرا که استفاده از ظرفیت مردمی موضوعی بسیار مهم است.

مولوی با اشاره به فرهنگسرای نیمه‌کاره آبادان اظهار کرد: حدود ۲۰ سال است که این فرهنگسرا نیمه کاره رها شده و باید هرچه سریع‌تر تکمیل شود.