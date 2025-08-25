به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز رسمی فرآیند توزیع کودهای مورد نیاز کشت‌های پاییزه در سراسر استان همدان اظهار کرد: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی محل فعالیت خود، دریافت حواله الکترونیکی و مراجعه به کارگزاران خدمات حمایتی کشاورزی، سهمیه کود پاییزه خود را تحویل بگیرند.

وی با تأکید بر لزوم جذب سریع سهمیه کودی ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی افزود: به تمامی کارگزاران و عاملان فروش تأکید شده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن کود مورد نیاز کشاورزان را تأمین و تحویل دهند. روند توزیع در استان با پیگیری مستمر و نظم مطلوب در حال انجام است.

الیاسی توزیع به‌موقع این نهاده مهم را عاملی کلیدی در افزایش بهره‌وری تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی دانست و گفت: با برنامه‌ریزی دقیق در مراحل توزیع، از بروز ازدحام و مشکلات احتمالی، به‌ویژه در روزهای اوج تقاضا، پیشگیری خواهد شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در پایان از کشاورزان خواست برای جلوگیری از تأخیر در آماده‌سازی مزارع، هرچه سریع‌تر نسبت به تهیه و خرید سهمیه کودی خود اقدام کنند.