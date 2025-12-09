هواشناسی: بارش باران و برف در راه تهران؛ افت نسبی دما از پایان هفته

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم ناپایداری‌های جوی، بارندگی و کاهش نسبی دما در روزهای آینده خبر داد.

خورشیدی با اشاره به واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه پیرو هشدار نارنجی آلودگی هوا شماره ۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۴، طی ۲۴ ساعت آینده به دلیل نبود وزش باد قابل ملاحظه و افزایش رطوبت، به‌ویژه در مناطق پرتردد شهری، کاهش کیفیت هوا و در برخی ساعات کاهش دید مورد انتظار است.

خورشیدی افزود: شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس، نسبت به این شرایط توجه لازم را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی شماره ۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ بیان کرد: از امروز تا روز پنجشنبه با فعالیت متناوب سامانه بارشی، در سطح استان افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در نیمه شمالی استان به‌ویژه ارتفاعات در برخی ساعات بارش باران و برف و احتمال رعدوبرق خواهیم داشت و در نیمه جنوبی نیز گاهی بارش باران رخ می‌دهد.

خورشیدی در پایان گفت: از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده روند کاهش نسبی دما در سطح استان آغاز می‌شود و مه و یخبندان در دامنه‌ها و ارتفاعات دور از انتظار نخواهد بود.