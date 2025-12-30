به گزارش خبرنگار مهر، کتاب روایتی نو را درباره فلسطین، مقاومت و ظهور حضرت مهدی(عج) را شرح می‌دهد. داستان درمورد کبوتری به نام فادیا است که پس از بمباران بیت‌لحم، لانه خود را از دست می‌دهد. او درحالی که به دنبال جایی برای ساختن لانه‌ای جدید است، به صورت ناگهانی با گروهی به نام روشنا آشنا می‌شود که در درختی کهنسال زندگی می‌کنند و این اتفاق، مسیر زندگی‌اش را تغییر می‌دهد.

فادیا پس از اینکه وارد این گروه می‌شود، ماموریت ‌می‌یابد تا به عنوان پیک بال، برای تبلیغ و رساندن مژده ظهور منجی به گوش دیگر پرندگان، به غزه برود. او در این ماموریت، پس از زخمی شدن توسط نیروهای سیاهی، به وسیله یکی از اعضای گروه مقاومت نجات پیدا می‌کند و در آنجا خبر آمدن و ظهور منجی را می‌شنود. ی ‌ای

این کتاب، توجه ویژه‌ای نسبت به فرهنگ و ارزش‌های فلسطین داشته است و به نمادهایی همچون تطریز و عروس فلسطین، درخت زیتون ۵هزار ساله فلسطین که در روستای الوجه قرار دارد اشاره می‌کند و آن را در بخش‌هایی از شعرهای فلسطینی نیز استفاده می‌کند. علاوه بر این، طراحی جلد کتاب نیز دیوار حائل را نشان می‌دهد که تصویری از پرچم آلمان نازی کشیده شده است و به خوبی به تشابه اسرائیل و نازی‌ها اشاره می‌کند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

«آسمان صاف بود و خورشید در میانه‌اش می‌درخشید. غبارهای سیاه، فروکش کرده بودند و تنها گردی از سیاهی‌شان روی زمین باقی مانده بود. مادر، زیر سایه دیوار نشسته بود. با صدای آرام شعر می‌خواند و شانه صورتی را از میان موج‌های طلایی‌رنگ موی سلما می‌گذراند.

فادیا روی درخت نشسته بود. هنوز احساس خستگی می‌کرد. سرش را لابه‌لای پرهایش فرو برد و به صدای شعر خواندن مادر، گوش سپرد.

ما در غزّه و قلب جِنین هستیم

یکی از ما هزاران شکوفه می‌شود

یک برگ انجیر در ما پژمرده نمی‌شود...

ما سکوت نمی‌کنیم، تسلیم نمی‌شویم

نه نه نه...

ما فدای زندگی تو هستیم، فلسطین

فلسطین کشور من است...»

کتاب «نگهبان سرزمین موعود» به قلم ساجده کارخانه‌ای در ۲۲۸ صفحه‌ و به بهای ۲۱۵هزارتومان از سوی انتشارات جمکران منتشر شده است.