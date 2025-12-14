روایت دانشمندان انقلابی جهان از نهضت حسینی به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین پیشوای انسانها» بازنشر اثری شورانگیز در حوزه ادبیات عاشورایی است که در اصل به همت مرحوم حاج محمود اکبرزاده معروف به حاجی اکبرزاده در میان اهالی مشهد گردآوری و منتشر شده است. چاپ نخست این کتاب به فروردینماه سال ۱۳۴۳ بازمیگردد؛ مقطعی حساس از تاریخ معاصر ایران که همزمان با اوج خفقان حکومت پهلوی و یک سال پس از آغاز نهضت امام خمینی (ره) بود.
مقدمه روشنگرانه استاد محمدتقی شریعتی بر این اثر، در کنار آسیبشناسی فرهنگی و ادبیای که خود حاج محمود اکبرزاده در مقدمه کتاب ارائه کرده و نیز گزینش اشعار و متون منثور، همگی از نگاه عمیق، انقلابی و آیندهنگر گردآورنده کتاب حکایت دارد.
مرحوم اکبرزاده یک سال پس از انتشار این اثر، در سال ۱۳۴۴، به همراه چهرههایی چون آیتالله سیدعلی خامنهای، محسن محسنیان، حاج کاظم تدین، حاج عبدالرضا غنیان و غلامرضا قدسی، انتشارات «سپیده» را بنیان نهاد؛ فعالیتهایی که موجب حساسیت ساواک نسبت به او و در نهایت بازداشت و زندانیشدنش شد. روایت بخشی از این خاطرات در فصل «م. اکبرزاده» کتاب آمده است.
کتاب «حسین پیشوای انسانها» از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ بخش نخست، همان نسخه اصلی منتشرشده در دهه ۴۰ است که در چاپ جدید نیز عیناً و بدون تغییر ارائه شده و بخش دوم شامل مطالب افزودهای همچون «درآمد»، «پیشگفتار» و فصل «م. اکبرزاده» است که در چاپ جدید به کوشش و همت انتشارات راهیار به اثر افزوده شده است.
ویراستاری این کتاب را استاد محمدکاظم کاظمی برعهده داشته است. او در مقدمه خود با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی اثر مینویسد که هرچند شعر مذهبی فارسی در شش دهه گذشته مسیر تکاملی قابل توجهی را پیموده، اما برای داوری درباره اشعار این مجموعه باید آن را در بستر تاریخی زمانه خود سنجید؛ دورانی که شعر انقلابی تازه در حال شکلگیری بود. به گفته کاظمی، افزودن متون نثری از نویسندگان ایرانی و غیرایرانی، کوششی آگاهانه برای ارتقای سطح فکری کتاب و جهتبخشی به نسل شاعران آن روزگار بوده است.
چاپ دوم کتاب «حسین پیشوای انسانها» به همت انتشارات راهیار، فرصتی دوباره برای بازخوانی اثری است که ادبیات عاشورایی و تفکر انقلابی را در یکی از حساسترین بزنگاههای تاریخ معاصر ایران نمایندگی میکند.
کتاب «حسین پیشوای انسانها» به همت انتشارات راهیار وارد مرحله چاپ دوم شد. این اثر در نوبت جدید با تیراژ ۵۰۰ نسخه منتشر میشود.
نظر شما