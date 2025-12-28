به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «کلید احادیث مهدوی» که درست مثل نامش، کلیدی برای گشودن قفلهای روایی است، در پی این است که مخاطب را با دست پر از احادیث مسلم و قطعی مهدوی، راهی خانهاش کند.
بسیاری از احادیث مهدوی، با یک موضوع واحد اما از چند امام نقل شدهاند و در کتابهای مختلف شیعه آورده شده است. تکلیف کسی که میخواهد آب زلال را از سرچشمه بگیرد چیست!؟ در این کتاب، نویسنده در دو بخش جداگانه، احادیث را بررسی کرده و به طور دقیق با مخاطبش سهیم شده است. در مورد هر حدیث اول یک دورنمای موضوعی مطرح شده است. و محور حدیثی بیان شده که در احادیث بعد از آن همین محور آمده است. مثلا محور این است که زمین از حجت خدا خالی نمیماند واین یک جمله، مساله مهمی در ارکان مهدویت است، پس نویسنده در احادیث متواتری که نقل شده، این دورنما را بصورت دقیق به مخاطب نشان میدهد و همچنین اینکه این حدیث از کدام امامان، در کدام کتابهای معتبر هم آمده، در کتاب آمده است.
با در دست داشتن این کتاب، مخاطب به خوبی میداند کدام احادیث جعلی است و کدام احادیث از سرچشمه گرفته شده است. در عصر شبهه و رسانه این کتاب کیمیایی است که عصای دست منتظران واقعی میشود و اجازه نمیدهد با هر تند باد فتنه و شبههای بلرزند...
کتاب «کلید احادیث مهدوی» به قلم سیدمهدی مجتهد سیستانی در ۳۸۶ صفحه و با قیمت ۵۴۰هزارتومان توسط انتشارات کتاب جمکران راهی بازار نشر شده است.
در بخشی ازکتاب میخوانیم:
طبق این حدیث صحیح، در هر زمانی باید امامی باشد تا حجت خدا بر خلقش تمام و شخص خدا به واسطه آن امام به مردم شناسانده شود، یا آن امام بهگونهای باشد که مردم او را بشناسند، و این منافاتی ندارد که آن امام مدتی طبق مصلحت الهی، وجودش ثابت، اما شخصش غایب باشد؛ مثل حضرت الیاس(ع) و حضرت موسی(ع)؛ زیرا همینکه وجود و امامت او ثابت باشد، حجت خدا بر مردم تمام میشود و غایب بودنش در برههای از زمان بهخاطر وجود مصلحت حفظ جان یا چیز دیگر، اشکالی وارد نمیکند.
نظر شما