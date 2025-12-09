به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی صبح سه شنبه در دیداری که ریحانه سلامی فرزند شهید سردار سلامی و رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با ایشان داشت، با اشاره به نقش اثرگذار سردار شهید سلامی در دفاع مقدس و مراحل پس از آن تا دفاع اخیر، اظهار داشت: شهید سردار سلامی نقش کلیدی در اقتدار جمهوری اسلامی داشتند و امیدواریم خداوند متعال ایشان را مهمان سفره شهدای کربلا، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، قرار دهد و به همه ما توفیق دهد که راه امام و شهدا را ادامه دهیم.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان، با تجلیل از جایگاه معنوی خانواده شهدا تصریح کرد: فرزند شهید بودن سرمایهای عظیم است و این افتخار نه تنها برای خانواده شما بلکه برای کل کشور محسوب میشود و شهید، شفیع والدین است و مقام ویژهای دارد.
آیتالله محامی با اشاره به شأن و منزلت زن در نگاه اسلام، خاطرنشان کرد: در فرهنگ دینی ما، زن میتواند هم مادر باشد و هم نقشهایی فراتر را ایفا کند؛ همانگونه که حضرت فاطمه زهرا (س) «اُمابیها» بودند و این نگاه، نگاهی فراتر از قالبهای محدود اجتماعی و صرفاً خانوادگی است.
وی در ادامه به مسئولیت ریاست ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر اشاره و تأکید کرد: مسئولیتی که به عهده شما گذاشته شده، مسئولیتی بسیار مهم و گسترده است؛ زیرا موضوع آن، مادران و بانوان و مسائل مرتبط با آنان است، آن هم در شرایطی که در فضای جهانی امروز، جایگاه زن و مادر بهشدت دچار آسیب شده و تبلیغات گستردهای علیه ارزشهای اصیل خانواده و زن انجام میشود.
امام جمعه زاهدان با بیان اینکه پیشرفتهای بانوان ایرانی نتیجه مستقیم انقلاب اسلامی است، گفت: به برکت انقلاب اسلامی و نفس قدسی حضرت امام خمینی (ره)، زنان این سرزمین توانستند با ابعاد مختلف شخصیت حضرت زهرا (س) آشنا شوند و از ایشان الگوبرداری کنند و این الگوگیری را امروز در عرصههای مختلف، از خانه و خانواده، تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، حوزه، دانشگاه و حتی جهاد و دفاع، بهوضوح شاهد هستیم.
وی ادامه داد: این دستاوردها نیازمند توسعه و تعمیق است و کار در این حوزه بسیار گسترده، حساس و نیازمند تلاش مستمر است؛ بهویژه در شرایطی که هجمههای فرهنگی غرب، تبلیغات دشمن و تحریف واقعیتها، اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است.
آیتالله محامی با اشاره به فراملی بودن شخصیت حضرت زهرا (س) تصریح کرد: شخصیت حضرت زهرا (س) اختصاص به یک قوم، مذهب یا حتی یک دین خاص ندارد و قرآن کریم وقتی از الگو سخن میگوید، جناب آسیه همسر فرعون و حضرت مریم (س) را بهعنوان الگوی همه مؤمنان معرفی میکند، نه صرفاً الگوی زنان و این نگاه، مبنای محکم و شفاف دینی برای جهانیبودن این الگوهاست.
وی با تأکید بر اینکه این مسئولیت در آغاز راه خود قرار دارد، گفت: لازم است سوابق و پیشینه کارهای مشابه در طول سالهای گذشته بهدقت بازخوانی شود تا از نقاط قوت آنها استفاده و از آسیبها پرهیز شود تجربههایی مانند اجلاسها و برنامههای بینالمللی بانوان جهان اسلام باید بررسی شود تا میزان اثربخشی آنها در تحقق اهداف تمدنی روشن شود.
نماینده ولیفقیه در استان، یکی از آسیبهای جدی فعالیتهای فرهنگی را عدم استمرار دانست و افزود: بسیاری از کارهای خوب فرهنگی به دلیل نداشتن استمرار، به نتیجه مطلوب نمیرسند و کار فرهنگی، بهویژه در این سطح، نیازمند تلاش شبانهروزی، طولانیمدت و خستگیناپذیر است تا بتواند منجر به فرهنگسازی پایدار شود.
وی همچنین نسبت به شعارزدگی در فعالیتهای فرهنگی هشدار داد و گفت: صرف برگزاری چند جلسه و چند برنامه، هدف نهایی کار فرهنگی را محقق نمیکند و هدف اصلی باید تغییر در فکر، اخلاق، رفتار و سبک زندگی باشد و این جز با کار عمیق و پیوسته محقق نخواهد شد.
آیتالله محامی با انتقاد از نگاه دستوری و از بالا به پایین در برخی فعالیتها، اظهار کرد: اگر قرار است کاری ماندگار انجام شود، باید از متن جامعه بجوشد و هنر ما این است که بدنه اجتماعی بانوان احساس شأن، مسئولیت و نقشآفرینی کنند و ما نقش هدایت، راهبری و تجمیع این ظرفیتها را بر عهده بگیریم.
وی با اشاره به ضرورت شناسایی و حمایت از بانوان مستعد و فرهیخته، تصریح کرد: ظرفیت بانوان در عرصههای مختلف بسیار بالاست و لازم است سامانهای برای شناسایی، دستهبندی و پشتیبانی از این ظرفیتها ایجاد شود و بسیاری از بانوان فعال، با زحمت و تلاش شخصی به جایگاههای مؤثر رسیدهاند، در حالی که استعدادهای بالقوه فراوانی وجود دارد که نیازمند شناسایی و حمایت است.
